Премьер-министр Украины: ВВП в 2022 году сократится не менее чем на 35 процентов

Премьер-министр Украины: ВВП в 2022 году сократится не менее чем на 35 процентов

"ВВП Украины в 2022 году сократится не менее чем на 35 процентов".

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