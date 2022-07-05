Премьер-министр Украины: ВВП в 2022 году сократится не менее чем на 35 процентов

"ВВП Украины в 2022 году сократится не менее чем на 35 процентов".
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"Экономика сегодня выходит из шоковой комы, которая была в первые месяц-полтора после начала этой войны. Нам удалось провести относительно успешную посевную кампанию, перезапустить логистику через западную границу, возобновить часть цепей производства и поставок, но все это не должно вводить в заблуждение. Проседание ВВП в этом году ожидается на уровне не менее 35 процентов", - отметил украинский премьер.
По оценке Госстата, ВВП Украины в первом квартале 2022 года упал на 15,1% в годовом измерении после роста на 6,1% в четвертом квартале прошлого года.
Всемирный банк прогнозирует снижение ВВП Украины в этом году на 45,1%.