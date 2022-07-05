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Премьер-министр Украины: ВВП в 2022 году сократится не менее чем на 35 процентов

Премьер-министр Украины: ВВП в 2022 году сократится не менее чем на 35 процентов "ВВП Украины в 2022 году сократится не менее чем на 35 процентов".
В регионе
5 июля 2022 г. 20:32
Премьер-министр Украины: ВВП в 2022 году сократится не менее чем на 35 процентов

"ВВП Украины в 2022 году сократится не менее чем на 35 процентов".

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль на международной конференции по восстановлению Украины в швейцарском Лугано.

"Экономика сегодня выходит из шоковой комы, которая была в первые месяц-полтора после начала этой войны. Нам удалось провести относительно успешную посевную кампанию, перезапустить логистику через западную границу, возобновить часть цепей производства и поставок, но все это не должно вводить в заблуждение. Проседание ВВП в этом году ожидается на уровне не менее 35 процентов", - отметил украинский премьер.

По оценке Госстата, ВВП Украины в первом квартале 2022 года упал на 15,1% в годовом измерении после роста на 6,1% в четвертом квартале прошлого года.

Всемирный банк прогнозирует снижение ВВП Украины в этом году на 45,1%.

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