Премьер Грузии заявил, что еврокомиссар припугнул его примером покушения на Фицо

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в разговоре с ним о принятом законе об иноагентах один из еврокомиссаров припугнул его примером недавнего покушения на премьера Словакии Роберта Фицо.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в разговоре с ним о принятом законе об иноагентах один из еврокомиссаров припугнул его примером недавнего покушения на премьера Словакии Роберта Фицо.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, слова Кобахидзе приводит пресс-служба правительства Грузии.

"Даже на фоне продолжительного шантажа [со стороны Запада] была ошеломляющей угроза, которая прозвучала в телефонном разговоре с одним из еврокомиссаров. В беседе со мной еврокомиссар перечислил целый ряд мер, которые могут принять западные партнеры в случае преодоления вето на закон о прозрачности, и, перечисляя эти меры, отметил: "Вы же видели, что случилось с Фицо, и должны быть очень осторожны", - сказано в заявлении.

Премьер Грузии назвал крайне возмутительным пример покушения на Фицо в контексте принятого закона "О прозрачности иностранного влияния". Как подчеркнул Кобахидзе, по предварительной информации, в деле покушения на премьера Словакии "выявляется след спецслужб одной из стран, которая особенно тесно связана с "глобальной партией войны". Также он отметил, что в лице "глобальной партии войны" Тбилиси имеет дело с "чрезвычайно опасной силой, которая готова пойти на все для того, чтобы вызвать в Грузии беспорядки".

При этом, по его словам, планам так называемой глобальной партии войны не суждено сбыться и Грузия сохранит мир и политическую стабильность. Что касается угрозы со стороны еврокомиссара, то рассказать о ней премьер счел необходимым в качестве превентивной меры.