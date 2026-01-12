Премьер Грузии отправился с визитом в ОАЭ

Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 12 января, 2026
    • 13:33
    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отправился с визитом в ОАЭ.

    Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщила пресс-служба администрации правительства.

    Он примет участие в саммите Недели устойчивого развития в Абу-Даби (ADSW), который пройдет 13-15 января. Кобахидзе выступит на тематической панели на тему "Средний коридор – соединение Европы и Азии посредством энергетики".

    В ходе своего визита он также проведет встречи с представителями крупных инвестиционных компаний.

    Gürcüstanın Baş naziri BƏƏ-yə səfərə gedib

