Премьер Грузии отправился с визитом в ОАЭ

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отправился с визитом в ОАЭ.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщила пресс-служба администрации правительства.

Он примет участие в саммите Недели устойчивого развития в Абу-Даби (ADSW), который пройдет 13-15 января. Кобахидзе выступит на тематической панели на тему "Средний коридор – соединение Европы и Азии посредством энергетики".

В ходе своего визита он также проведет встречи с представителями крупных инвестиционных компаний.