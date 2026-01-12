İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Gürcüstanın Baş naziri BƏƏ-yə səfərə gedib

    Region
    • 12 yanvar, 2026
    • 13:48
    Gürcüstanın Baş naziri BƏƏ-yə səfərə gedib

    Gürcüstanın Baş naziri İrakli Kobaxidze Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə (BƏƏ) səfərə yola düşüb.

    "Report" Gürcüstan mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bu barədə hökumət administrasiyasının mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    O, 13-15 yanvar tarixlərində keçiriləcək "Əbu-Dabi Dayanıqlılıq Həftəsi"ndə (ADSW) iştirak edəcək.

    İ.Kobaxidze Orta Dəhlizlə bağlı tematik paneldə çıxış edəcək.

    Bundan başqa, səfər çərçivəsində Baş nazir iri investisiya şirkətlərinin nümayəndələri ilə də görüşlər keçirəcək.

    Gürcüstan İrakli Kobaxidze BƏƏ
    Премьер Грузии отправился с визитом в ОАЭ

    Son xəbərlər

    13:57

    Bəqai: Əraqçi və ABŞ Prezidentinin nümayəndəsi arasında əlaqə kanalları açıqdır

    Region
    13:50

    "Aston Villa"nın futbolçusu İtaliya klubuna transfer olunacaq

    Futbol
    13:48

    Gürcüstanın Baş naziri BƏƏ-yə səfərə gedib

    Region
    13:45

    AQP-nin 2026-cı il üçün fəaliyyət planı və büdcə layihəsi təsdiqlənib

    Biznes
    13:45

    Azərbaycanda ehtiyatdan çağırılan zabitlərin dinc dövrdəki xidmət müddəti azaldılıb

    Hərbi
    13:38

    "Digital Bolkart" və yeni tərzi qarşılayın – "Bank of Baku"dan ikiqat yenilik!

    Maliyyə
    13:31

    Frankfurt hava limanında 100-ə yaxın reys ləğv edilib

    Digər ölkələr
    13:28

    "Qarabağ"ın rəqibi dünya çempionu ilə danışıq aparır

    Futbol
    13:23

    Ötən il "Abşeron" yatağından qaz hasilatı 7 %-ə yaxın artıb

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti