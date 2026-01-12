Gürcüstanın Baş naziri BƏƏ-yə səfərə gedib
Region
- 12 yanvar, 2026
- 13:48
Gürcüstanın Baş naziri İrakli Kobaxidze Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə (BƏƏ) səfərə yola düşüb.
"Report" Gürcüstan mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bu barədə hökumət administrasiyasının mətbuat xidməti məlumat yayıb.
O, 13-15 yanvar tarixlərində keçiriləcək "Əbu-Dabi Dayanıqlılıq Həftəsi"ndə (ADSW) iştirak edəcək.
İ.Kobaxidze Orta Dəhlizlə bağlı tematik paneldə çıxış edəcək.
Bundan başqa, səfər çərçivəsində Baş nazir iri investisiya şirkətlərinin nümayəndələri ilə də görüşlər keçirəcək.
