Премьер Австралии может посетить Киев в конце июня

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе получил от президента Украины Владимира Зеленского приглашение посетить Киев и планирует совершить визит в конце текущего месяца.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе получил от президента Украины Владимира Зеленского приглашение посетить Киев и планирует совершить визит в конце текущего месяца.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил австралийский телеканал 9News.

По его информации, поездка может состояться сразу после саммита НАТО, который пройдет в Мадриде 28-30 июня. Как ожидается, после участия в этой встрече австралийский премьер совершит краткий визит в Киев, если будут соблюдены все требования безопасности.

Согласно информации канцелярии австралийского премьер-министра, Альбанезе отправится в Европу для участия в саммите НАТО и проведет двустороннюю встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. О датах визита в Киев в ведомстве пообещали объявить позднее, "после получения соответствующих рекомендаций" от служб безопасности страны.