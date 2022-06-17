О нас

Премьер Австралии может посетить Киев в конце июня

Премьер Австралии может посетить Киев в конце июня Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе получил от президента Украины Владимира Зеленского приглашение посетить Киев и планирует совершить визит в конце текущего месяца.
В регионе
17 июня 2022 г. 09:32
Премьер Австралии может посетить Киев в конце июня

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе получил от президента Украины Владимира Зеленского приглашение посетить Киев и планирует совершить визит в конце текущего месяца.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил австралийский телеканал 9News.

По его информации, поездка может состояться сразу после саммита НАТО, который пройдет в Мадриде 28-30 июня. Как ожидается, после участия в этой встрече австралийский премьер совершит краткий визит в Киев, если будут соблюдены все требования безопасности.

Согласно информации канцелярии австралийского премьер-министра, Альбанезе отправится в Европу для участия в саммите НАТО и проведет двустороннюю встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. О датах визита в Киев в ведомстве пообещали объявить позднее, "после получения соответствующих рекомендаций" от служб безопасности страны.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

Тадич: Сербия может посодействовать примирению сторон в постконфликтный период
Тадич: Сербия может посодействовать примирению сторон в постконфликтный период
16 июня 2022 г. 16:53
Экс-премьер Румынии: Азербайджан - решение для Европы в энергетическом вопросе
Экс-премьер Румынии: Азербайджан - решение для Европы в энергетическом вопросе
16 июня 2022 г. 16:06
Экс-президент Латвии: Азербайджан - важный партнер Европы в вопросе поставок энергоресурсов
Экс-президент Латвии: Азербайджан - важный партнер Европы в вопросе поставок энергоресурсов
16 июня 2022 г. 15:30
В Азербайджане со следующего месяца заработает Google Pay
В Азербайджане со следующего месяца заработает Google Pay
16 июня 2022 г. 14:41
БОС: Пострадавшие в ДТП в Шамахы школьники получат компенсацию
БОС: Пострадавшие в ДТП в Шамахы школьники получат компенсацию
14 июня 2022 г. 17:24
Всемирный банк назвал приоритеты по Карабаху
Всемирный банк назвал приоритеты по Карабаху
14 июня 2022 г. 14:23
Минобороны Турции: Военное сотрудничество Баку и Анкары поднялось до уровня союзничества
Минобороны Турции: Военное сотрудничество Баку и Анкары поднялось до уровня союзничества
14 июня 2022 г. 10:59
Глава ГА ООН: Азербайджан играет важную роль как председатель Движения неприсоединения
Глава ГА ООН: Азербайджан играет важную роль как председатель Движения неприсоединения
11 июня 2022 г. 12:43
ЦБА: Ликвидация валютной биржи никак не влияет на межбанковские операции в Азербайджане
ЦБА: Ликвидация валютной биржи никак не влияет на межбанковские операции в Азербайджане
10 июня 2022 г. 18:44
Самир Насиров: Российско-украинский конфликт привел к сокращению денежных переводов в Азербайджан
Самир Насиров: Российско-украинский конфликт привел к сокращению денежных переводов в Азербайджан
10 июня 2022 г. 17:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi