Пресс-секретарь Эрдогана: Второй тур выборов будет для нас еще проще

Второй тур выборов будет для нас еще проще.

Второй тур выборов будет для нас еще проще.

Как сообщает Report, об этом пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын сказал в интервью A Haber.

По его словам, между голосами, отданными за "Республиканский альянс" и "Народный альянс", имеется существенная разница.

И. Калын призвал всех сторонников "Республиканского альянса" принять участие в голосовании.

Напомним, что второй тур президентских выборов состоится 28 мая, так как ни один из кандидатов в президенты на выборах 14 мая не набрал более 50% голосов. Во второй тур прошли два кандидата – нынешний президент Реджеп Тайип Эрдоган и лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу.

В первом туре действующий президент Турции набрал 49,51 процента голосов, а лидер оппозиции - 44,88 процента. Представитель Альянса Ata Синан Оган набрал 5,17% голосов.