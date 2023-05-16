О нас

Пресс-секретарь Эрдогана: Второй тур выборов будет для нас еще проще

Пресс-секретарь Эрдогана: Второй тур выборов будет для нас еще проще Второй тур выборов будет для нас еще проще.
В регионе
16 мая 2023 г. 13:10
Пресс-секретарь Эрдогана: Второй тур выборов будет для нас еще проще
Ибрагим Калын

Второй тур выборов будет для нас еще проще.

Как сообщает Report, об этом пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын сказал в интервью A Haber.

По его словам, между голосами, отданными за "Республиканский альянс" и "Народный альянс", имеется существенная разница.

И. Калын призвал всех сторонников "Республиканского альянса" принять участие в голосовании.

Напомним, что второй тур президентских выборов состоится 28 мая, так как ни один из кандидатов в президенты на выборах 14 мая не набрал более 50% голосов. Во второй тур прошли два кандидата – нынешний президент Реджеп Тайип Эрдоган и лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу.

В первом туре действующий президент Турции набрал 49,51 процента голосов, а лидер оппозиции - 44,88 процента. Представитель Альянса Ata Синан Оган набрал 5,17% голосов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Erdogan's spokesman says runoff election 'will be easier for us'
Версия на азербайджанском языке Ərdoğanın sözçüsü: “Seçkilərin ikinci turu bizim üçün daha asan olacaq”

Экслюзивные новости

Ющенко: Эрдоган завоевал для государства и нации Турции весомый международный статус
Ющенко: Эрдоган завоевал для государства и нации Турции весомый международный статус
13 мая 2023 г. 17:19
Назначен новый заместитель министра культуры
Назначен новый заместитель министра культуры
13 мая 2023 г. 15:47
Известный музыкант назначен директором Международного центра мугама
Известный музыкант назначен директором Международного центра мугама
13 мая 2023 г. 15:45
Председатель комитета парламента Литвы: С нетерпением ждем визита Ильхама Алиева в Вильнюс
Председатель комитета парламента Литвы: С нетерпением ждем визита Ильхама Алиева в Вильнюс
13 мая 2023 г. 13:49
Украина назвала сроки окончания войны
Украина назвала сроки окончания войны
12 мая 2023 г. 15:52
Секретарь СНБО: Мы наносим противнику удары там, где он меньше всего этого ожидает
Секретарь СНБО: Мы наносим противнику удары там, где он меньше всего этого ожидает
12 мая 2023 г. 14:16
Теймур Надироглу: Значение китайского рынка для Азербайджана возрастет
Теймур Надироглу: Значение китайского рынка для Азербайджана возрастет
11 мая 2023 г. 18:20
Планируется создание азербайджано-китайского промышленного парка
Планируется создание азербайджано-китайского промышленного парка
11 мая 2023 г. 18:05
Тургут Алтынок: Освобожденная Шуша объединяет все тюркские народы
Тургут Алтынок: Освобожденная Шуша объединяет все тюркские народы
11 мая 2023 г. 14:16
Болгарский политолог: Кольцо солидарности обеспечит энергобезопасность ряда стран Европы
Болгарский политолог: "Кольцо солидарности" обеспечит энергобезопасность ряда стран Европы
11 мая 2023 г. 13:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi