Сегодня в ряде районов Турции пройдут выборы в местные органы самоуправления

В ряде районов Турции сегодня пройдут повторные выборы в местные органы самоуправления.
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Повторные муниципальные выборы будут проведены в районе Пынарбашы провинции Кайсери, Хилван провинции Шанлыурфа, Гюзельюрт провинции Аксарай, Йылдызели Гюней Кая провинции Сивас, Мазгирт провинции Тунджели, Люлебургаз провинции Кырыккале и Саглыг провинции Аксарай.
Избирательные участки будут открыты 08:00-17:00 по местному времени (09:00-18:00 бакинское время).
Напомним, что по итогам выборов в марте из 30 крупных городских муниципалитетов Турции в 12 победили кандидаты от правящей Партии справедливости и развития (35,48% голосов), в 14 – сторонники Народно-республиканской партии (37,76%), в трех – выдвиженцы от Партии единства народов и демократии, в одном - кандидат от Партии "Нового благоденствия".
Явка избирателей превысила 80 процентов.