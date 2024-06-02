Сегодня в ряде районов Турции пройдут выборы в местные органы самоуправления

В ряде районов Турции сегодня пройдут повторные выборы в местные органы самоуправления.

В ряде районов Турции сегодня пройдут повторные выборы в местные органы самоуправления.

Как сообщает Report , Высшая избирательная комиссия страны по итогам рассмотрения обращений после общенационального голосования 31 марта приняла решение о проведении повторных выборов в ряде сел, поселков и микрорайонов.

Повторные муниципальные выборы будут проведены в районе Пынарбашы провинции Кайсери, Хилван провинции Шанлыурфа, Гюзельюрт провинции Аксарай, Йылдызели Гюней Кая провинции Сивас, Мазгирт провинции Тунджели, Люлебургаз провинции Кырыккале и Саглыг провинции Аксарай.

Избирательные участки будут открыты 08:00-17:00 по местному времени (09:00-18:00 бакинское время).

Напомним, что по итогам выборов в марте из 30 крупных городских муниципалитетов Турции в 12 победили кандидаты от правящей Партии справедливости и развития (35,48% голосов), в 14 – сторонники Народно-республиканской партии (37,76%), в трех – выдвиженцы от Партии единства народов и демократии, в одном - кандидат от Партии "Нового благоденствия".

Явка избирателей превысила 80 процентов.