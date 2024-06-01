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В Иране впервые женщина зарегистрировалась для участия в выборах президента республики

В Иране впервые женщина зарегистрировалась для участия в выборах президента республики Зохре Элахиян стала первой иранкой, подавшей документы для участия в выборах президента страны и зарегистрированной в качестве кандидата.
В регионе
1 июня 2024 г. 22:04
В Иране впервые женщина зарегистрировалась для участия в выборах президента республики

Зохре Элахиян стала первой иранкой, подавшей документы для участия в выборах президента страны и зарегистрированной в качестве кандидата.

Как передает Report, о ее участии сообщил представитель избирательного штаба исламской республики Иран Мохсен Эслами.

"Госпожа Зохре Элахиян зарегистрировалась для участия в выборах", - заявил Эслами в эфире телеканала IRIB.

При этом 31 мая он отмечал, что трем иранкам в регистрации было отказано, так как "они не соответствовали необходимым условиям".

"Солнце надежды взойдет над исламским Ираном. Я подам документы в избирательный штаб для участия в выборах президента как представитель женского сообщества моей родной страны", - написала Элахиян в соцсети X.

Количество подавших документы для участия в президентской гонке по итогам трех дней возросло до 17 человек. Помимо Элахиян среди них мэр Тегерана Алиреза Закани, экс-глава Меджлиса (парламента) Али Лариджани, экс-глава Центрального банка Ирана и единственный кандидат-реформист на последних выборах 2021 года Абдольнасер Хеммати, представитель духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в Высшем совете национальной безопасности Саид Джалили, экс-командующий Корпусом стражей исламской революции Вахид Хаганиян, шесть действующих депутатов иранского Меджлиса (парламента), а также пять экс-парламентариев.

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