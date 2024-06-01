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Глава МИД Турции отправится с официальным визитом в Китай

Глава МИД Турции отправится с официальным визитом в Китай Глава МИД Турции Хакан Фидан нанесет официальный визит в КНР 3-5 июня.
В регионе
1 июня 2024 г. 19:35
Глава МИД Турции отправится с официальным визитом в Китай

Глава МИД Турции Хакан Фидан нанесет официальный визит в КНР 3-5 июня.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

"Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан посетит Китайскую Народную Республику с официальным визитом 3-5 июня 2024 года по приглашению министра иностранных дел КНР Ван И. В ходе встреч назначены обсуждение наших двусторонних отношений и обмен мнениями об актуальных региональных и международных проблемах", - сообщило министерство.

Между тем, как отмечает со ссылкой на дипломатические источники телеканал TRT, после контактов в Пекине Фидан посетит город Урумчи (Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР). Это станет первым визитом в регион представителя Турции высокого ранга с 2012 года, когда автономный район посещал Реджеп Тайип Эрдоган, будучи премьер-министром.

Фидан намерен обсудить с руководством КНР ситуацию вокруг конфликтов в Украине, на Ближнем Востоке и безопасность перевозок в Красном море.

Будут затронуты темы обеспечения безопасности международной логистики, сотрудничества в создании новых транспортных маршрутов, двусторонняя торговля и взаимодействие в сфере высоких технологий.

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