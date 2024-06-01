СМИ: Для участия в выборах президента Ирана зарегистрировано 12 человек

Двенадцать кандидатов официально зарегистрированы для участия во внеочередных выборах президента Ирана.

Двенадцать кандидатов официально зарегистрированы для участия во внеочередных выборах президента Ирана.

Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, еще три человека внесли свои кандидатуры в третий день регистрации.

Среди подавших заявки - депутат парламента Масуд Пезешкиян, занимавший пост министра здравоохранения в 2001-2005 гг. при президенте Мохаммаде Хатами (1997-2005 гг.), депутат Ахмад Расулинежад и Вахид Хаганиян, ранее работавший в администрации верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Отметим, что регистрация кандидатов на 14-е президентские выборы в Иране стартовала 30 мая и продлится до 3 июня. Внеочередные президентские выборы намечены на 28 июня.

Напомним, что 19 мая вертолет, перевозивший президента Ирана Ибрахима Раиси, потерпел крушение у города Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы. Все пассажиры и экипаж вертолета президента погибли при крушении. В соответствии с Конституцией Ирана обязанности президента до проведения выборов, которые должны быть организованы в течение 50 дней, исполняет первый вице-президент.