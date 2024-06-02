О нас

В Турции при обрушении трехэтажного дома погиб человек

В Турции при обрушении трехэтажного дома погиб человек Трехэтажный дом обрушился в районе Кючюкчекмедже в Стамбуле.
В регионе
2 июня 2024 г. 12:03
В Турции при обрушении трехэтажного дома погиб человек

По меньшей мере один человек погиб в результате обрушения трехэтажного дома в Стамбуле.

Как передает Report, об этом сообщил глава пожарной службы города Ремзи Албайрак в эфире телеканала Haberturk.

"Обнаружено одно тело, поисковые работы продолжаются", - сказал он.

Губернатор города Давут Гюль сообщил ранее журналистам, что спасены семь человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. По его словам, причина обрушения дома выясняется, при этом он исключил версию взрыва как причины ЧП.

Инцидент произошел в районе Кючюкчекмедже в европейской части Стамбула в районе 08:40 местного времени (совпадает с мск). По словам губернатора, на первом этаже дома расположен ресторан, где проводились работы, на втором находилось офисное помещение, на верхнем проживали люди.

11:29

В результате обрушения трехэтажного дома в Стамбуле из-под завалов были извлечены 7 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ.

По официальным данным, также ведутся работы по спасению 2 человек, оставшихся под завалами. После обрушения здания было заявлено, что один человек самостоятельно выбрался из-под обломков и сообщил о тех, кто остался внутри.

Отметим, что рухнувшее здание было построено в 1988 году, причина обрушения в настоящее время не установлена. На месте происшествия продолжают работать пожарные, медицинские, полицейские и аварийно-спасательные службы. Ведется расследование.

11:04

Трехэтажный дом обрушился в районе Кючюкчекмедже в Стамбуле.

Как передает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом сообщила пресс-служба губернатора Стамбула.

По данным телеканала, к настоящему времени из-под завалов спасены двое пострадавших, состояние их здоровья опасений не вызывает.

Инцидент произошел сегодня утром, обломки здания обрушились на расположенную рядом с домом парковку.

Причина ЧП устанавливается, в район происшествия направлены подразделения спасателей.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyədə üçmərtəbəli binanın dağıntıları altından bir nəfərin meyiti çıxarılıb - YENİLƏNİB-2

Другие новости из категории

Сегодня в ряде районов Турции пройдут выборы в местные органы самоуправления
Сегодня в ряде районов Турции пройдут выборы в местные органы самоуправления
2 июня 2024 г. 07:32
МИД Турции осудил нападение на корреспондента CNN Türk в США
МИД Турции осудил нападение на корреспондента CNN Türk в США
2 июня 2024 г. 02:17
В Иране впервые женщина зарегистрировалась для участия в выборах президента республики
В Иране впервые женщина зарегистрировалась для участия в выборах президента республики
1 июня 2024 г. 22:04
Умер депутат Госдумы РФ
Умер депутат Госдумы РФ
1 июня 2024 г. 20:57
Глава МИД Турции отправится с официальным визитом в Китай
Глава МИД Турции отправится с официальным визитом в Китай
1 июня 2024 г. 19:35
МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту нападения на офис партии Саакашвили
МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту нападения на офис партии Саакашвили
1 июня 2024 г. 16:31
СМИ: Для участия в выборах президента Ирана зарегистрировано 12 человек
СМИ: Для участия в выборах президента Ирана зарегистрировано 12 человек
1 июня 2024 г. 16:12
Пашинян поблагодарил Путина за поручение восстановить участок железной дороги в Армении
Пашинян поблагодарил Путина за поручение восстановить участок железной дороги в Армении
1 июня 2024 г. 13:46
Политолог: Ввод иностранных военных в Украину сейчас не представляется возможным
Политолог: Ввод иностранных военных в Украину сейчас не представляется возможным
1 июня 2024 г. 12:47
Яшар Гюлер: Путь к миру на Южном Кавказе лежит через мирный договор между Баку и Ереваном
Яшар Гюлер: Путь к миру на Южном Кавказе лежит через мирный договор между Баку и Ереваном
1 июня 2024 г. 09:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi