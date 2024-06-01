МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту нападения на офис партии Саакашвили

Полиция начала следствие по факту нападения на офис оппозиционной партии "Единое национальное движение" в Тбилиси.

Полиция начала следствие по факту нападения на офис оппозиционной партии "Единое национальное движение" в Тбилиси.

Как передает Report, со ссылкой на News Georgia, об этом сообщили в пресс-службе МВД Грузии.

Сообщается, что дело завели по статье о повреждении или уничтожении имущества (ст. 187 УК Грузии). О задержании подозреваемых до сих пор не сообщалось.

В оппозиционной партии с квалификацией дела не согласны. Там считают, что следствие должно продолжаться по статье о создании или руководстве устойчивой вооруженной группой (наказание от 12 до 20 лет тюрьмы) или же по статье об организация группового насилия (до 7 лет тюрьмы).

Ранее в субботу сообщалось, что около 100 неизвестных напали на главный офис партии "Единое национальное движение" в Тбилиси, разбили стекла и повредили инвентарь.