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МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту нападения на офис партии Саакашвили

МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту нападения на офис партии Саакашвили Полиция начала следствие по факту нападения на офис оппозиционной партии "Единое национальное движение" в Тбилиси.
В регионе
1 июня 2024 г. 16:31
МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту нападения на офис партии Саакашвили

Полиция начала следствие по факту нападения на офис оппозиционной партии "Единое национальное движение" в Тбилиси.

Как передает Report, со ссылкой на News Georgia, об этом сообщили в пресс-службе МВД Грузии.

Сообщается, что дело завели по статье о повреждении или уничтожении имущества (ст. 187 УК Грузии). О задержании подозреваемых до сих пор не сообщалось.

В оппозиционной партии с квалификацией дела не согласны. Там считают, что следствие должно продолжаться по статье о создании или руководстве устойчивой вооруженной группой (наказание от 12 до 20 лет тюрьмы) или же по статье об организация группового насилия (до 7 лет тюрьмы).

Ранее в субботу сообщалось, что около 100 неизвестных напали на главный офис партии "Единое национальное движение" в Тбилиси, разбили стекла и повредили инвентарь.

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