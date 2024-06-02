В Грузии зафиксировано рекордное число заключенных с 2014 года

В тюрьмах Грузии зафиксирован самый высокий показатель с 2014 года – число заключенных в стране превысило отметку в 10 тысяч.

В тюрьмах Грузии число заключенных превысило отметку в 10 тысяч, это самый высокий показатель с 2014 года.

Как передает местное бюро Report , об этом говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".

По данным на 1 мая 2024 года в тюрьмах Грузии находилось 10 285 человек, из которых 379 – женщины. Заключенные в Грузии составили 0,28% от общей численности населения. При этом около 3,8 тысячи заключенных имеют второй и более сроки.

Все 14 тюрем, существующих в Грузии на 1 мая, были заполнены на 81,1%. Из общего числа заключенных только 18,5% еще ждут своего наказания, остальные уже приговорены к различным срокам.

Основную часть осужденных за различные преступления составляют лица в возрасте от 31 до 49 лет. Однако, в тюрьмах Грузии также срок отбывают 50 несовершеннолетних и 62 человека старше 70 лет. Около 1,9 тыс. человек ждут приговора, 24,9 тыс. осужденных отбывают свои сроки условно. Основная часть из них – мужчины.

Отметим, что в тюрьмах Грузии содержатся 929 иностранцев из 55 стран.