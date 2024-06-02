МИД Турции осудил нападение на корреспондента CNN Türk в США

МИД Турции осудил произошедшее в США нападение сторонников террористической организации ФЕТО на корреспондента турецкого телеканала CNN Türk Юнуса Паксоя во время его репортажа из штата Пенсильвания.

МИД Турции осудил произошедшее в США нападение сторонников террористической организации ФЕТО на корреспондента турецкого телеканала CNN Türk Юнуса Паксоя во время его репортажа из штата Пенсильвания.

Как передает Report , ведомство распространило соответствующее заявление.

"Мы осуждаем нападение на вашингтонского корреспондента телеканала CNN Türk Юнуса Паксоя, произошедшее во время его эфира о террористической организации Фетуллаха Гюлена, ФЕТО. Властями США предпринимаются необходимые инициативы для того, чтобы люди, спровоцировавшие и совершившие эту атаку, были привлечены к ответственности перед законом", - говорится в документе.

Отметим, что Паксой 1 июня подвергся нападению во время прямого эфира. Он вел репортаж недалеко от особняка, где, как он сообщил, проживают или проживали члены организации ФЕТО, которую Анкара считает террористической и ответственной за попытку путча в 2016 году.