О нас

МИД Турции осудил нападение на корреспондента CNN Türk в США

МИД Турции осудил нападение на корреспондента CNN Türk в США МИД Турции осудил произошедшее в США нападение сторонников террористической организации ФЕТО на корреспондента турецкого телеканала CNN Türk Юнуса Паксоя во время его репортажа из штата Пенсильвания.
В регионе
2 июня 2024 г. 02:17
МИД Турции осудил нападение на корреспондента CNN Türk в США

МИД Турции осудил произошедшее в США нападение сторонников террористической организации ФЕТО на корреспондента турецкого телеканала CNN Türk Юнуса Паксоя во время его репортажа из штата Пенсильвания.

Как передает Report, ведомство распространило соответствующее заявление.

"Мы осуждаем нападение на вашингтонского корреспондента телеканала CNN Türk Юнуса Паксоя, произошедшее во время его эфира о террористической организации Фетуллаха Гюлена, ФЕТО. Властями США предпринимаются необходимые инициативы для того, чтобы люди, спровоцировавшие и совершившие эту атаку, были привлечены к ответственности перед законом", - говорится в документе.

Отметим, что Паксой 1 июня подвергся нападению во время прямого эфира. Он вел репортаж недалеко от особняка, где, как он сообщил, проживают или проживали члены организации ФЕТО, которую Анкара считает террористической и ответственной за попытку путча в 2016 году.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Türkiyə XİN FETÖ-çülərin “CNN Türk”ün müxbirinə hücumunu pisləyib

Другие новости из категории

В Иране впервые женщина зарегистрировалась для участия в выборах президента республики
В Иране впервые женщина зарегистрировалась для участия в выборах президента республики
1 июня 2024 г. 22:04
Умер депутат Госдумы РФ
Умер депутат Госдумы РФ
1 июня 2024 г. 20:57
Глава МИД Турции отправится с официальным визитом в Китай
Глава МИД Турции отправится с официальным визитом в Китай
1 июня 2024 г. 19:35
МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту нападения на офис партии Саакашвили
МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту нападения на офис партии Саакашвили
1 июня 2024 г. 16:31
СМИ: Для участия в выборах президента Ирана зарегистрировано 12 человек
СМИ: Для участия в выборах президента Ирана зарегистрировано 12 человек
1 июня 2024 г. 16:12
Пашинян поблагодарил Путина за поручение восстановить участок железной дороги в Армении
Пашинян поблагодарил Путина за поручение восстановить участок железной дороги в Армении
1 июня 2024 г. 13:46
Политолог: Ввод иностранных военных в Украину сейчас не представляется возможным
Политолог: Ввод иностранных военных в Украину сейчас не представляется возможным
1 июня 2024 г. 12:47
Яшар Гюлер: Путь к миру на Южном Кавказе лежит через мирный договор между Баку и Ереваном
Яшар Гюлер: Путь к миру на Южном Кавказе лежит через мирный договор между Баку и Ереваном
1 июня 2024 г. 09:57
В Тбилиси напали на офис партии Саакашвили
В Тбилиси напали на офис партии Саакашвили
1 июня 2024 г. 09:29
Премьер Грузии не считает ценным заключение БДИПЧ ОБСЕ по закону об иноагентах
Премьер Грузии не считает ценным заключение БДИПЧ ОБСЕ по закону об иноагентах
1 июня 2024 г. 00:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi