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Умер депутат Госдумы РФ

Умер депутат Госдумы РФ Умер депутат Государственной думы РФ и полярный исследователь Артур Чилингаров.
В регионе
1 июня 2024 г. 20:57
Умер депутат Госдумы РФ

Депутат Государственной думы РФ и полярный исследователь Артур Чилингаров умер в возрасте 84 года.

Как передает Report, об этом говорится в некрологе от имени председателя Госдумы Вячеслава Володина, размещенном на сайте законодательного органа.

"Ушел из жизни замечательный человек, наш коллега – Артур Николаевич Чилингаров.

Первопроходец, самоотверженный исследователь Арктики и Антарктики, профессор, доктор географических наук, он внес неоценимый вклад в изучение и освоение Севера и Мирового океана.

Артур Николаевич руководил несколькими экспедициями, принимал участие в сложнейших спасательных операциях, много лет работал в экстремальных условиях, ежедневно совершая трудовые подвиги.

Он эффективно решал задачи в любой сфере, в науке и законотворчестве. Артур Николаевич избирался в Государственную Думу в течение семи созывов. Отстаивал интересы страны и граждан.

Герой Советского Союза, Герой России.

Жизненный путь Артура Николаевича Чилингарова – пример для всех нас. Память о нем навсегда останется в наших сердцах", - говорится в тексте.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya Dövlət Dumasının deputatı vəfat edib

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