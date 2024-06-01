Умер депутат Госдумы РФ

Умер депутат Государственной думы РФ и полярный исследователь Артур Чилингаров.

Депутат Государственной думы РФ и полярный исследователь Артур Чилингаров умер в возрасте 84 года.

Как передает Report , об этом говорится в некрологе от имени председателя Госдумы Вячеслава Володина, размещенном на сайте законодательного органа.

"Ушел из жизни замечательный человек, наш коллега – Артур Николаевич Чилингаров.

Первопроходец, самоотверженный исследователь Арктики и Антарктики, профессор, доктор географических наук, он внес неоценимый вклад в изучение и освоение Севера и Мирового океана.

Артур Николаевич руководил несколькими экспедициями, принимал участие в сложнейших спасательных операциях, много лет работал в экстремальных условиях, ежедневно совершая трудовые подвиги.

Он эффективно решал задачи в любой сфере, в науке и законотворчестве. Артур Николаевич избирался в Государственную Думу в течение семи созывов. Отстаивал интересы страны и граждан.

Герой Советского Союза, Герой России.

Жизненный путь Артура Николаевича Чилингарова – пример для всех нас. Память о нем навсегда останется в наших сердцах", - говорится в тексте.