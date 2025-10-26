Правящая партия прокомментировала решение РКК полностью покинуть Турцию
В регионе
- 26 октября, 2025
- 11:47
Правящая Партия справедливости и развития (АКП) Турции прокомментировала решение террористической организации РКК полностью покинуть территорию страны.
Как сообщает Report, соответствующую публикацию в своем аккаунте в соцсети Х разместил представитель партии Омер Челик.
Он заявил, что процесс разоружения и ликвидация вооруженных и незаконных формирований РКК в Турции, а также в регионе, особенно в Ираке и Сирии, является результатом целевой программы "Турция без терроризма".
Отметим, что ранее террористическая организация РКК объявила о полном выводе сил из Турции.
