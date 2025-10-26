Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Правящая партия прокомментировала решение РКК полностью покинуть Турцию

    В регионе
    • 26 октября, 2025
    • 11:47
    Правящая партия прокомментировала решение РКК полностью покинуть Турцию

    Правящая Партия справедливости и развития (АКП) Турции прокомментировала решение террористической организации РКК полностью покинуть территорию страны.

    Как сообщает Report, соответствующую публикацию в своем аккаунте в соцсети Х разместил представитель партии Омер Челик.

    Он заявил, что процесс разоружения и ликвидация вооруженных и незаконных формирований РКК в Турции, а также в регионе, особенно в Ираке и Сирии, является результатом целевой программы "Турция без терроризма".

    Отметим, что ранее террористическая организация РКК объявила о полном выводе сил из Турции.

    Омер Челик АКП РКК Турция без терроризма
    AKP PKK-nın Türkiyədən tamamilə çıxması qərarına münasibət bildirib

    Последние новости

    12:01

    Трамп: США близки к заключению торговых сделок с Японией и Южной Кореей

    Другие страны
    11:47

    Правящая партия прокомментировала решение РКК полностью покинуть Турцию

    В регионе
    11:29

    Австралийская пловчиха установила рекорд на Кубке мира

    Индивидуальные
    11:24

    РКК объявила о полном выводе сил из Турции - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    11:11

    Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Австрии

    Внешняя политика
    11:08

    Путин поручил готовить инфраструктуру для размещения "Буревестника" в ВС РФ

    В регионе
    10:54

    Дональд Трамп заявил, что любит останавливать войны

    Другие страны
    10:43

    При атаке российских БПЛА на Киев трое погибли, 27 пострадали - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    10:41

    Трамп анонсировал "интересные сделки" с Японией и встречу с Си Цзиньпином

    Другие страны
    Лента новостей