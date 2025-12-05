Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    США намерены восстановить свое мировое доминирование в сфере энергетики

    Энергетика
    • 05 декабря, 2025
    • 15:21
    США намерены восстановить свое мировое доминирование в сфере энергетики

    США намерены стать мировыми лидерами в сфере энергетики.

    Как передает Report, это следует из опубликованной Стратегии национальной безопасности США.

    В документе "развитие промышленной мощи США" является приоритетной задачей национальной экономической политики.

    "Восстановление энергетического доминирования США в сфере нефти, газа, угля и атомной энергии и возобновление производства необходимых ключевых энергетических товаров является главным стратегическим приоритетом", - сказано в документе.

    В стратегии отмечается, что дешевая и доступная энергия создаст высокооплачиваемые рабочие места в США, снизит затраты для американских потребителей и предприятий, будет стимулировать реиндустриализацию и поможет сохранить преимущество в таких передовых технологиях, как искусственный интеллект.

    Кроме того, в Администрации Белого дома считают, что расширение экспорта энергоносителей углубит отношения с союзниками.

