США намерены восстановить свое мировое доминирование в сфере энергетики

США намерены стать мировыми лидерами в сфере энергетики.

Как передает Report, это следует из опубликованной Стратегии национальной безопасности США.

В документе "развитие промышленной мощи США" является приоритетной задачей национальной экономической политики.

"Восстановление энергетического доминирования США в сфере нефти, газа, угля и атомной энергии и возобновление производства необходимых ключевых энергетических товаров является главным стратегическим приоритетом", - сказано в документе.

В стратегии отмечается, что дешевая и доступная энергия создаст высокооплачиваемые рабочие места в США, снизит затраты для американских потребителей и предприятий, будет стимулировать реиндустриализацию и поможет сохранить преимущество в таких передовых технологиях, как искусственный интеллект.

Кроме того, в Администрации Белого дома считают, что расширение экспорта энергоносителей углубит отношения с союзниками.