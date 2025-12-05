Директор Женевского центра разминирования на следующей неделе посетит Азербайджан

Директор Женевского международного гуманитарного центра разминирования (GICHD) Тобиас Привителли намерен совершить визит в Азербайджан на следующей неделе.

Как передает Report, об этом он заявил на встрече с представителем президента Азербайджана по специальным поручениям Эльчином Амирбековым в Швейцарии.

Во время беседы с удовлетворением было отмечено, что GICHD является долгосрочным и надежным партнером Азербайджана в области разминирования.

Амирбеков детально проинформировал Привителли о масштабах все еще сохраняющейся проблемы мин и неразорвавшихся боеприпасов на освобожденных территориях Азербайджана, а также о продолжающихся работах по разминированию. Он подчеркнул заинтересованность азербайджанской стороны в дальнейшем расширении практического сотрудничества с GICHD.

Стороны обсудили значимость меморандума о взаимопонимании между Агентством разминирования Азербайджанской Республики (ANAMA) и GICHD, подписанного 7 июля 2025 года. Собеседники также рассмотрели механизмы реализации сотрудничества, включая организацию совместных тренировок с GICHD в Учебном центре Гёйгёль.

Привителли высоко оценил серьезные и целенаправленные усилия, предпринимаемые азербайджанской стороной для решения минной проблемы, и выразил готовность возглавляемого им центра углубить практическое сотрудничество с ANAMA. В этом контексте он подчеркнул важность своей предстоящей на следующей неделе поездки в Азербайджан, в ходе которой он планирует обсудить с азербайджанскими коллегами конкретные направления дальнейшего сотрудничества.

Амирбеков, в свою очередь, подчеркнул важность предстоящего визита Привителли в Азербайджан и рекомендовал ему в ходе поездки посетить освобожденные от оккупации территории, чтобы на месте ознакомиться с масштабом минной проблемы и работами по разминированию.