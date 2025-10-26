İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    AKP PKK-nın Türkiyədən tamamilə çıxması qərarına münasibət bildirib

    Region
    • 26 oktyabr, 2025
    • 11:41
    AKP PKK-nın Türkiyədən tamamilə çıxması qərarına münasibət bildirib

    Türkiyənin hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası (AKP) PKK terror təşkilatının ölkə ərazisindən tamamilə çıxmasına dair qərarına münasibət bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə partiyanın sözçüsü Ömər Çəlik "X"də yazıb.

    O bildirib ki, PKK-nın Türkiyə daxilindəki ünsürlərinin, eləcə də bölgədəki silahlı və qanunsuz birləşmələrin, xüsusən İraq və Suriyadakı silahlı və qanunsuz birləşmələrin dağıdılması və tərksilahın davam etdirilməsi "terrorsuz Türkiyə" prosesinin əsas gündəmidir. PKK-nın tərksilahın davam etdirilməsi "terrorsuz Türkiyə"yə nail olmaq üçün yol xəritəsinin əsas sütununu təşkil edir.

    Ömər Çəlik vurğulayıb ki, bugünkü hadisələr, PKK-nın Türkiyədən çəkilmək qərarı və tərksilah istiqamətində yeni addımların atılacağı barədə açıqlaması ilə yanaşı, "terrorsuz Türkiyə" istiqamətindəki irəliləyişin konkret nəticələridir.

    Qeyd edək ki, PKK Türkiyədən tamamilə çıxdığını açıqlayıb.

    Türkiyə PKK Ömer çelik
    Правящая партия прокомментировала решение РКК полностью покинуть Турцию

    Son xəbərlər

    12:57

    Sabah Bakıda yağış yağacaq, şimşək çaxacaq

    Ekologiya
    12:54

    Tramp: Müharibələri dayandırmağı sevirəm

    Digər ölkələr
    12:45

    Rusiyanın Kiyevə dron hücumu nəticəsində üç nəfər ölüb, 27 nəfər yaralanıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    12:36
    Foto

    İsrail səfirliyi: Musiqinin gücü mədəniyyətlərimizin, ölkələrimizin əlaqələrini möhkəmləndirir

    Xarici siyasət
    12:30
    Foto

    AFFA-da "Futbolda Uşaqların Hüquqlarının Qorunması" mövzusunda seminar təşkil olunub

    Futbol
    12:22
    Foto

    Azərbaycan boksçuları Avropa çempionatını 8 medalla başa vurub

    Fərdi
    12:20

    Tramp: Sabah Si Cinpinlə görüşəcəyəm

    Digər ölkələr
    12:13

    Ağdaşda ağır yol qəzası baş verib, ölənlər var - YENİLƏNİB

    Hadisə
    12:08

    "Formula-1" çempionatının 20-ci mərhələsi başlayıb

    Formula 1
    Bütün Xəbər Lenti