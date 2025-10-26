PKK terror təşkilatı Türkiyədən tamamilə çıxdığını açıqlayıb - YENİLƏNİB
- 26 oktyabr, 2025
- 11:19
PKK terror təşkilatı Türkiyədən tamamilə çıxdığını açıqlayıb.
Bu barədə "Report" Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir.
Qeyd olunur ki, PKK rəhbəri Abdulla Öcalanın çağırışı ilə 12-ci toplantıda qəbul edilən qərarlara müvafiq olaraq yeni addım atıb. Bununla da terror təşkilatı bu gün Türkiyədən tamamilə çıxdığını elan edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Hürriyet" məlumat yayıb.
Bildirilib ki, terror təşkilatı müvafiq qərarı bu gün Türkiyə vaxtı ilə saat 11:00-da İraqın şimalındakı Qəndil bölgəsində açıqlayacaq.
Beləliklə, lideri Abdulla Öcalanın çağırışı ilə özünü ləğv etmək barədə qərar qəbul edən təşkilatın tərksilah prosesində yeni mərhələ başlanacaq.
Oktyabrın 25-də PKK-ya yaxın media orqanın internet səhifəsində təşkilatın yeni açıqlama ilə çıxış edəcəyi bildirilib.
Xatırladaq ki, daha əvvəl A.Öcalan tərəfdarlarına silahı yerə qoymaqla bağlı çağırış edib.