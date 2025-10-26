İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    PKK terror təşkilatı Türkiyədən tamamilə çıxdığını açıqlayıb - YENİLƏNİB

    Region
    • 26 oktyabr, 2025
    • 11:19
    PKK terror təşkilatı Türkiyədən tamamilə çıxdığını açıqlayıb - YENİLƏNİB

    PKK terror təşkilatı Türkiyədən tamamilə çıxdığını açıqlayıb.

    Bu barədə "Report" Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir.

    Qeyd olunur ki, PKK rəhbəri Abdulla Öcalanın çağırışı ilə 12-ci toplantıda qəbul edilən qərarlara müvafiq olaraq yeni addım atıb. Bununla da terror təşkilatı bu gün Türkiyədən tamamilə çıxdığını elan edib.

    PKK terror təşkilatı bu gün Türkiyədən tamamilə çıxacağını açıqlayacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Hürriyet" məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, terror təşkilatı müvafiq qərarı bu gün Türkiyə vaxtı ilə saat 11:00-da İraqın şimalındakı Qəndil bölgəsində açıqlayacaq.

    Beləliklə, lideri Abdulla Öcalanın çağırışı ilə özünü ləğv etmək barədə qərar qəbul edən təşkilatın tərksilah prosesində yeni mərhələ başlanacaq.

    Oktyabrın 25-də PKK-ya yaxın media orqanın internet səhifəsində təşkilatın yeni açıqlama ilə çıxış edəcəyi bildirilib.

    Xatırladaq ki, daha əvvəl A.Öcalan tərəfdarlarına silahı yerə qoymaqla bağlı çağırış edib.

    PKK Terror təşkilatı Türkiyə
    СМИ: РКК сегодня объявит о полном выводе сил из Турции

    Son xəbərlər

    11:19

    PKK terror təşkilatı Türkiyədən tamamilə çıxdığını açıqlayıb - YENİLƏNİB

    Region
    11:17

    Avstraliyalı üzgüçü Dünya Kubokunda rekorda imza atıb

    Fərdi
    11:11

    Prezident İlham Əliyev avstriyalı həmkarını təbrik edib

    Xarici siyasət
    11:06

    Tramp Kamboca və Tailandla ticarət və mineral sazişləri imzalayıb

    Digər ölkələr
    11:00

    Niderlandlı üzgüçü dünya rekordunu yeniləyib

    Fərdi
    10:54

    Argentinada parlament seçkiləri keçirilir

    Digər ölkələr
    10:40
    Video

    Bakıda su anbarına düşən 65 yaşlı kişi xilas olunub

    Hadisə
    10:35

    Tramp: Malayziya Tailand və Kamboca arasında atəşkəs üçün müşahidəçilər göndərəcək

    Digər ölkələr
    10:15

    Azərbaycan XİN Avstriyanı milli bayramı münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti