СМИ: РКК сегодня объявит о полном выводе сил из Турции

Террористическая организация РКК сегодня объявит о полном выводе сил из Турции.

Как передает Report, об этом сообщила газета Hürriyet.

Таким образом, начнется новый этап в процессе разоружения организации, которая по призыву своего лидера Абдуллы Оджалана приняла решение о самороспуске.