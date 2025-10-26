СМИ: РКК сегодня объявит о полном выводе сил из Турции
- 26 октября, 2025
- 11:10
Террористическая организация РКК сегодня объявит о полном выводе сил из Турции.
Как передает Report, об этом сообщила газета Hürriyet.
Таким образом, начнется новый этап в процессе разоружения организации, которая по призыву своего лидера Абдуллы Оджалана приняла решение о самороспуске.
