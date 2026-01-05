Asharq Al-Awsat: Израиль и Сирия проведут новый раунд переговоров в Париже

Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    05 января, 2026
    Проведение нового раунда переговоров между делегациями Израиля и Сирии планируется в понедельник в Париже под эгидой спецпредставителя США на Ближнем Востоке Тома Баррака.

    Как передает Report, об этом сообщила общеарабская газета Asharq Al-Awsat ("Аш-Шарк аль-Аусат").

    По ее сведениям, стороны возобновят прерванный два месяца назад диалог с целью прихода к договору по мерам безопасности, который заменит прежнее соглашение о разъединении израильских и сирийских сил на Голанских высотах от 1974 года. Новый документ будет предусматривать демилитаризацию Южной Сирии в обмен на вывод израильских войск из районов к югу от Дамаска, которые были оккупированы в декабре прошлого года.

    Делегации на совещаниях в Париже возглавят министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шейбани и посол Израиля в США Йехиэль Лейтер. Ранее главным израильским переговорщиком был экс-министр стратегического планирования Рон Дермер, ушедший в отставку в начале ноября после того, как провел пять раундов встреч.

    Как указывает издание, администрация президента Дональда Трампа подталкивает Израиль и Сирию к заключению пакта о ненападении, который проложит путь к нормализации двусторонних отношений после длительного периода вражды. В Вашингтоне настаивают на присоединении арабской республики к Авраамовым соглашениям, заключенным в 2020-2021 годах при посредничестве США между группой арабских стран и Израилем.

