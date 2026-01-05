KİV: İsrail və Suriya Parisdə yeni danışıqlar aparacaq

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Digər ölkələr
    • 05 yanvar, 2026
    • 05:43
    Bazar ertəsi ABŞ-nin Yaxın Şərq üzrə xüsusi nümayəndəsi Tom Barrakın himayəsi altında Parisdə İsrail və Suriya nümayəndə heyətləri arasında yeni danışıqlar mərhələsi planlaşdırılır.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə "Asharq Al-Awsat" məlumat yayıb.

    Qəzetin məlumatına görə, tərəflər iki ay əvvəl dayandırılmış dialoqu bərpa edəcəklər. Məqsəd Holan yüksəkliklərində İsrail və Suriya qüvvələri arasında 1974-cü ildə ayrılma müqaviləsini əvəz edəcək təhlükəsizlik tənzimləmələri barədə razılığa gəlməkdir. Yeni sənəddə İsrail qoşunlarının ötən ilin dekabrında işğal edilmiş Dəməşqin cənubundakı ərazilərdən çıxarılması müqabilində cənubi Suriyanın silahsızlaşdırılması nəzərdə tutulacaq.

    Paris görüşlərindəki nümayəndə heyətlərinə Suriyanın xarici işlər naziri Əsəd əl-Şeybani və İsrailin ABŞ-dəki səfiri Yeyxiel Leyter rəhbərlik edəcək. Daha əvvəl İsrailin baş danışıqçısı noyabrın əvvəlində beş görüş mərhələsinə rəhbərlik etdikdən sonra istefa verən keçmiş strateji planlaşdırma naziri Ron Dermer idi.

    Nəşrin məlumatına görə, Tramp administrasiyası İsrail və Suriyanı uzun müddət davam edən düşmənçilikdən sonra ikitərəfli münasibətlərin normallaşdırılmasına yol açacaq hücum etməmək paktını bağlamağa sövq edir. Vaşinqton Ərəb Respublikasının 2020-2021-ci illərdə ABŞ-nin vasitəçiliyi ilə bir qrup ərəb ölkəsi və İsrail arasında bağlanmış "Abram" sazişlərinə qoşulmasında israr edir.

