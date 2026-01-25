İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    Azərbaycan Basketbol Liqasında XIV tura yekun vurulub

    Komanda
    • 25 yanvar, 2026
    • 20:43
    Azərbaycan Basketbol Liqasında XIV tura yekun vurulub

    Azərbaycan Basketbol Liqasında XIV tura yekun vurulub.

    "Report" xəbər verir ki, turun son matçında "Neftçi" "Abşeron Lions"la qarşılaşıb.

    Bakı İdman Sarayında baş tutan A qrupunun oyununda 107:96 hesablı qələbəyə sevinib.

    Qeyd edək ki, turun əvvəlki oyunlarında "Sumqayıt" "Ordu"nu (100:96), "Quba" "Lənkəran"ı, (86:68) "Naxçıvan" "Sərhədçi"ni (65:57), "Sabah" "Gəncə"ni (101:77), NTD isə "Şəki"ni (95:93) məğlub edib.

    Azərbaycan Basketbol Liqası "Neftçi" "abşeron lions"

    Son xəbərlər

    20:43

    Azərbaycan Basketbol Liqasında XIV tura yekun vurulub

    Komanda
    20:40

    Bəhreyn Nümayəndələr Şurasının sədri: Azərbaycanla əlaqələrin inkişafına böyük maraq göstəririk

    Milli Məclis
    20:24

    Premyer Liqa: Lider "Sabah" qalib gəlməklə "Qarabağ"la xal fərqini artırıb

    Futbol
    20:20

    XBKK Novorossiysk yaxınlığındakı terminalda təmiri yekunlaşdırıb

    Region
    19:59

    KİV: Ukrayna Fransanın "Rodeur" zərbə dronlarını alıb

    Digər ölkələr
    19:40

    Ötən il Bakı-Tbilisi-Ərzurum ilə nəql edilən qazın həcmi 22,9 mlrd kubmetrə çatıb

    Energetika
    19:21

    Milli Məclisin sədri Bəhreynin Şura Məclisinin sədri ilə görüşüb

    Milli Məclis
    19:17

    Azərbaycanlı fiqurlu konkisürən İtaliyada beynəlxalq yarışda gümüş medal qazanıb

    Fərdi
    19:14

    Mozambikdə vəbadan 32 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti