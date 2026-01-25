Azərbaycan Basketbol Liqasında XIV tura yekun vurulub
Komanda
- 25 yanvar, 2026
- 20:43
Azərbaycan Basketbol Liqasında XIV tura yekun vurulub.
"Report" xəbər verir ki, turun son matçında "Neftçi" "Abşeron Lions"la qarşılaşıb.
Bakı İdman Sarayında baş tutan A qrupunun oyununda 107:96 hesablı qələbəyə sevinib.
Qeyd edək ki, turun əvvəlki oyunlarında "Sumqayıt" "Ordu"nu (100:96), "Quba" "Lənkəran"ı, (86:68) "Naxçıvan" "Sərhədçi"ni (65:57), "Sabah" "Gəncə"ni (101:77), NTD isə "Şəki"ni (95:93) məğlub edib.

