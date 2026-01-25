İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    KİV: İqlim Amazonda ağac növlərinin müxtəlifliyini dəyişdirir

    Ekologiya
    • 25 yanvar, 2026
    • 21:12
    KİV: İqlim Amazonda ağac növlərinin müxtəlifliyini dəyişdirir

    Alimlər müəyyən ediblər ki, iqlim Amazonda ağac növlərinin müxtəlifliyini dəyişdirir

    Amazon və And tropik meşələri son onilliklər ərzində qlobal iqlim dəyişiklikləri səbəbindən ağac növlərinin müxtəlifliyində əhəmiyyətli dəyişikliklərə məruz qalıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə məlumat "Nature Ecology and Evolution" jurnalında dərc olunub.

    40 illik ətraflı qeydlərə əsaslanan tədqiqata görə, Cənubi Amerikada ümumi növ zənginliyi sabit qalır, lakin bu, güclü regional fərqləri gizlədir. Bir neçə böyük rayonda ağac müxtəlifliyi azalıb, digərlərində isə artıb. Təhlil göstərib ki, daha yüksək temperatur, quraqlıq şəraiti və güclü mövsümi dəyişikliklərə məruz qalan meşələr daha çox ağac növlərini itirir.

    Ən güclü itkilər Mərkəzi Andda, Qviana və Mərkəzi-Şərqi Amazon meşələrində qeydə alınıb. Eyni zamanda, Şimali And və Qərbi Amazon müşahidə edilən ərazilərin əksəriyyətində ağac növlərinin sayının artdığı regionlar olub. Əsas nəticələrdən biri Şimali Andın iqlim dəyişikliyindən əziyyət çəkən ağac növləri üçün potensial sığınacaq kimi müəyyənləşdirilməsidir.

    Tədqiqatda dünyanın 20 ölkəsindən 160-dan çox alim iştirak edib.

    Amazon ağac İqlim
