Ученые выяснили, что климат меняет видовое разнообразие деревьев в Амазонии

Тропические леса Амазонии и Анд за последние десятилетия претерпели значительные изменения в видовом разнообразии деревьев из-за глобальных климатических сдвигов.

Как передает Report, об этом говорится в исследовании, результаты которого опубликованы в журнале Nature Ecology and Evolution.

Работа, основанная на 40-летних детальных записях, выявила, что общее видовое богатство в Южной Америке остается стабильным, но это скрывает сильные региональные различия. В нескольких крупных районах разнообразие деревьев сократилось, в то время как в других - увеличилось.

Анализ показал, что леса, подверженные более высоким температурам, засушливым условиям и сильным сезонным изменениям, чаще теряли виды деревьев. Наиболее сильные потери зафиксированы в Центральных Андах, Гвианском щите и лесах Центрально-Восточной Амазонии. В то же время Северные Анды и Западная Амазония стали регионами, где количество видов деревьев в большинстве наблюдаемых участков увеличилось.

Одним из ключевых выводов является идентификация Северных Анд как потенциального "убежища" для видов деревьев, пострадавших от изменения климата. Этот регион может предоставить пристанище видам, вытесненным из окружающих лесов.

В исследовании приняли участие более 160 ученых из 20 стран мира.