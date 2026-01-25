Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе

    Ученые выяснили, что климат меняет видовое разнообразие деревьев в Амазонии

    Экология
    • 25 января, 2026
    • 18:05
    Ученые выяснили, что климат меняет видовое разнообразие деревьев в Амазонии

    Тропические леса Амазонии и Анд за последние десятилетия претерпели значительные изменения в видовом разнообразии деревьев из-за глобальных климатических сдвигов.

    Как передает Report, об этом говорится в исследовании, результаты которого опубликованы в журнале Nature Ecology and Evolution.

    Работа, основанная на 40-летних детальных записях, выявила, что общее видовое богатство в Южной Америке остается стабильным, но это скрывает сильные региональные различия. В нескольких крупных районах разнообразие деревьев сократилось, в то время как в других - увеличилось.

    Анализ показал, что леса, подверженные более высоким температурам, засушливым условиям и сильным сезонным изменениям, чаще теряли виды деревьев. Наиболее сильные потери зафиксированы в Центральных Андах, Гвианском щите и лесах Центрально-Восточной Амазонии. В то же время Северные Анды и Западная Амазония стали регионами, где количество видов деревьев в большинстве наблюдаемых участков увеличилось.

    Одним из ключевых выводов является идентификация Северных Анд как потенциального "убежища" для видов деревьев, пострадавших от изменения климата. Этот регион может предоставить пристанище видам, вытесненным из окружающих лесов.

    В исследовании приняли участие более 160 ученых из 20 стран мира.

    экология Амазония климатический кризис деревья

    Последние новости

    18:19

    В США почти 740 тыс. домов остались без электроэнергии из-за бури - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    18:15

    Глава МИД Израиля Гидеон Саар отправился с визитом в Азербайджан и Казахстан

    Внешняя политика
    18:05

    Ученые выяснили, что климат меняет видовое разнообразие деревьев в Амазонии

    Экология
    17:57

    СМИ: Украина получила французские ударные дроны Rodeur

    Другие страны
    17:42

    На юге Филиппин мэр города выжил после покушения

    Другие страны
    17:34

    КТК завершил ремонт ВПУ в терминале под Новороссийском

    В регионе
    17:23

    Bild: Германия становится узловым пунктом обороны НАТО

    Другие страны
    17:11

    Во Франции задержали капитана танкера Grinch

    Другие страны
    16:54
    Фото

    Турция и Катар обсудили вопросы региональной повестки

    В регионе
    Лента новостей