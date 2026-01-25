İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    Naxçıvanda avtomobillər toqquşub, altı nəfər xəsarət alıb

    Hadisə
    • 25 yanvar, 2026
    • 21:31
    Naxçıvanda avtomobillər toqquşub, altı nəfər xəsarət alıb

    Naxçıvanda yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib, 6 nəfər xəsarət alıb.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, hadisə Naxçıvan-Ordubad magistral yolunun Babək rayonunun Çeşməbasar kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb.

    Belə ki, "NAZ-Lifan" markalı avtomobillə "Xəzər" markalı avtomobilin toqquşması nəticəsində 6 nəfər; - 2012-ci il təvəllüdlü Zahid Əliyev, 2003-cü il təvəllüdlü Elcan Rəhimli, 2010-cu il təvəllüdlü Salman Əliyev, 1986-cı il təvəllüdlü Şəhanə Əliyeva, 2012-ci il təvəllüdlü Ayla Əliyeva və 1993-cü il təvəllüdlü Turqut Əlibəyli müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıblar.

    Yaralılar Naxçıvan Muxtar Respublika Xəstəxanasının Təcili tibbi yardım şöbəsinə yerləşdiriliblər.

    Hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb olunub, faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Naxçıvan avtqəza Xəsarət alanlar

    Son xəbərlər

    22:03

    Qaziantepdə zəlzələ olub

    Region
    21:45

    Nani karyerasını "Aktobe"də davam etdirəcək

    Futbol
    21:31

    Zelenski: ABŞ-nin Ukraynanın təhlükəsizlik zəmanətləri ilə bağlı sənədi tam hazırdır

    Digər ölkələr
    21:31

    Naxçıvanda avtomobillər toqquşub, altı nəfər xəsarət alıb

    Hadisə
    21:12

    KİV: İqlim Amazonda ağac növlərinin müxtəlifliyini dəyişdirir

    Ekologiya
    20:54

    Milli Məclislə Bəhreyn Krallığının Nümayəndələr Şurası arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb

    Milli Məclis
    20:43

    Azərbaycan Basketbol Liqasında XIV tura yekun vurulub

    Komanda
    20:40

    Bəhreyn Nümayəndələr Şurasının sədri: Azərbaycanla əlaqələrin inkişafına böyük maraq göstəririk

    Milli Məclis
    20:24

    Premyer Liqa: Lider "Sabah" qalib gəlməklə "Qarabağ"la xal fərqini artırıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti