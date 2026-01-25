İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    Zelenski: ABŞ-nin Ukraynanın təhlükəsizlik zəmanətləri ilə bağlı sənədi tam hazırdır

    Digər ölkələr
    • 25 yanvar, 2026
    • 21:31
    Zelenski: ABŞ-nin Ukraynanın təhlükəsizlik zəmanətləri ilə bağlı sənədi tam hazırdır

    ABŞ-nin Ukrayna üçün təhlükəsizlik zəmanətləri yer alan sənədi tam hazırdır və Kiyev onun imzalanacağı tarix, yerin müəyyən edilməsini gözləyir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Ukraynanın Prezidenti Volodimir Zelenski Litvanın paytaxtı Vilnüsə səfəri zamanı mətbuat konfransında bildirib.

    Ukrayna lideri qeyd edib ki, 24 yanvarda Əbu-Dabidə Rusiya ilə aparılan danışıqlarda müəyyən irəliləyişə nail olunub. "Bizim üçün təhlükəsizlik zəmanətləri ilk növbədə ABŞ-nin təhlükəsizlik zəmanətləridir. Sənəd 100 % hazırdır və biz tərəfdaşlarımızdan onun imzalanacağı tarix və yerin təsdiqlənməsini gözləyirik", - Zelenski vurğulayıb.

    O həmçinin bildirib ki, sənəd imzalandıqdan sonra ratifikasiya üçün ABŞ Konqresinə və Ukrayna parlamentinə göndəriləcək.

    ABŞ Ukraynaya təhlükəsizlik zəmanətləri Əbu dabi Vilnüs
    Зеленский: Документ США о гарантиях безопасности для Украины полностью готов

    Son xəbərlər

    22:03

    Qaziantepdə zəlzələ olub

    Region
    21:45

    Nani karyerasını "Aktobe"də davam etdirəcək

    Futbol
    21:31

    Zelenski: ABŞ-nin Ukraynanın təhlükəsizlik zəmanətləri ilə bağlı sənədi tam hazırdır

    Digər ölkələr
    21:31

    Naxçıvanda avtomobillər toqquşub, altı nəfər xəsarət alıb

    Hadisə
    21:12

    KİV: İqlim Amazonda ağac növlərinin müxtəlifliyini dəyişdirir

    Ekologiya
    20:54

    Milli Məclislə Bəhreyn Krallığının Nümayəndələr Şurası arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb

    Milli Məclis
    20:43

    Azərbaycan Basketbol Liqasında XIV tura yekun vurulub

    Komanda
    20:40

    Bəhreyn Nümayəndələr Şurasının sədri: Azərbaycanla əlaqələrin inkişafına böyük maraq göstəririk

    Milli Məclis
    20:24

    Premyer Liqa: Lider "Sabah" qalib gəlməklə "Qarabağ"la xal fərqini artırıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti