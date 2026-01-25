Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Зеленский: Документ США о гарантиях безопасности для Украины полностью готов

    Другие страны
    • 25 января, 2026
    • 21:24
    Зеленский: Документ США о гарантиях безопасности для Украины полностью готов

    Документ США о гарантиях безопасности для Украины полностью готов, и Киев ожидает определения даты и места его подписания.

    Как передает Report, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции во время визита в Вильнюс, столицу Литвы.

    Украинский лидер отметил, что переговоры с Россией в Абу-Даби, состоявшиеся 24 января, достигли определенного прогресса. "Для нас гарантии безопасности - это прежде всего гарантии безопасности со стороны Соединенных Штатов. Документ готов на 100%, и мы ждем подтверждения от наших партнеров о дате и месте его подписания", - подчеркнул Зеленский.

    Он также сообщил, что после подписания документ будет направлен на ратификацию в Конгресс США и парламент Украины.

    Лента новостей