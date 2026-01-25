Зеленский: Документ США о гарантиях безопасности для Украины полностью готов
- 25 января, 2026
- 21:24
Документ США о гарантиях безопасности для Украины полностью готов, и Киев ожидает определения даты и места его подписания.
Как передает Report, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции во время визита в Вильнюс, столицу Литвы.
Украинский лидер отметил, что переговоры с Россией в Абу-Даби, состоявшиеся 24 января, достигли определенного прогресса. "Для нас гарантии безопасности - это прежде всего гарантии безопасности со стороны Соединенных Штатов. Документ готов на 100%, и мы ждем подтверждения от наших партнеров о дате и месте его подписания", - подчеркнул Зеленский.
Он также сообщил, что после подписания документ будет направлен на ратификацию в Конгресс США и парламент Украины.
