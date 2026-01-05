Финляндия и Норвегия поддержали Данию на фоне заявлений США о Гренландии

Президент Финляндии Александер Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре выразили поддержку Дании на фоне заявлений США о необходимости контроля над Гренландией в оборонительных целях.

Как передает Report, ранее президент США Дональд Трамп заявил в интервью журналу The Atlantic, что Соединенным Штатам "необходим контроль над Гренландией для обороны", утверждая, что остров, являющийся автономной территорией Дании, "окружен российскими и китайскими судами".

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в ответ подчеркнула, что Гренландия является частью королевства, и призвала Вашингтон прекратить подобные угрозы, отметив отсутствие оснований для установления американского контроля над островом.

"Гренландия является неотъемлемой частью Королевства Дания. Норвегия полностью солидарна с Королевством", - написал Стёре на своей странице в соцсети X.

В свою очередь Стубб отметил, что никто, кроме самой Гренландии и Дании, не вправе принимать решения относительно их будущего. "Наша скандинавская страна-друг Дания и канцелярия премьер-министра имеют нашу полную поддержку", - написал он в X.