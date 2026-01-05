Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Финляндия и Норвегия поддержали Данию на фоне заявлений США о Гренландии

    Другие страны
    • 05 января, 2026
    • 04:44
    Финляндия и Норвегия поддержали Данию на фоне заявлений США о Гренландии

    Президент Финляндии Александер Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре выразили поддержку Дании на фоне заявлений США о необходимости контроля над Гренландией в оборонительных целях.

    Как передает Report, ранее президент США Дональд Трамп заявил в интервью журналу The Atlantic, что Соединенным Штатам "необходим контроль над Гренландией для обороны", утверждая, что остров, являющийся автономной территорией Дании, "окружен российскими и китайскими судами".

    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в ответ подчеркнула, что Гренландия является частью королевства, и призвала Вашингтон прекратить подобные угрозы, отметив отсутствие оснований для установления американского контроля над островом.

    "Гренландия является неотъемлемой частью Королевства Дания. Норвегия полностью солидарна с Королевством", - написал Стёре на своей странице в соцсети X.

    В свою очередь Стубб отметил, что никто, кроме самой Гренландии и Дании, не вправе принимать решения относительно их будущего. "Наша скандинавская страна-друг Дания и канцелярия премьер-министра имеют нашу полную поддержку", - написал он в X.

    Дональд Трамп Гренландия США Финляндия Норвегия
    Finlandiya və Norveç ABŞ-nin Qrenlandiya ilə bağlı açıqlaması fonunda Danimarkanı dəstəkləyib

    Последние новости

    05:58

    Трамп допустил возможность проведения военной операции в Колумбии

    Другие страны
    05:49

    Дональд Трамп: В военной операции США в Венесуэле было убито много граждан Кубы

    Другие страны
    05:27

    Asharq Al-Awsat: Израиль и Сирия проведут новый раунд переговоров в Париже

    Другие страны
    04:44

    Финляндия и Норвегия поддержали Данию на фоне заявлений США о Гренландии

    Другие страны
    04:15

    Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Индии

    Другие страны
    03:58

    Цена нефти марки Brent в начале торгов достигла $60 за баррель

    Энергетика
    03:26

    В Колумбии готовятся к массовому притоку граждан Венесуэлы

    Другие страны
    02:47

    В Турции в топливном баке грузовика из Сирии обнаружены десятки автоматов

    В регионе
    02:19

    Фермеры Греции усилят блокирование дорог, требуя отказа от сделки с MERCOSUR

    Другие страны
    Лента новостей