Масхарашвили: Дезинформация остается одной из самых острых проблем в медиа
Внешняя политика
- 05 декабря, 2025
- 15:18
Дезинформация остается одной из самых острых проблем в медиа, а борьба с фейковыми новостями требует особой осторожности.
Об этом заявил Report директор Georgian Times Каха Масхарашвили в рамках Азербайджано-грузинского медиафорума в Баку.
"Тема дезинформации крайне болезненна. Лично я не особенно доверяю искусственному интеллекту: конечно, есть положительные моменты, но есть и риски", - отметил Масхарашвили.
Он добавил, что Georgian Times активно борется с фейками на своих платформах.
По его словам, крайне важно, чтобы пользователи умели отличать достоверную информацию от фейковых новостей.
"Это очень сложно, и поэтому нужно усиливать меры. Всем следует проявлять максимальную осторожность", - подчеркнул директор Georgian Times.
Последние новости
16:37
Апелляционный суд принял решение по делу Али КеримлиДругие
16:34
Фото
В Баку обсудили международное сотрудничество по восстановлению культурного наследияВнешняя политика
16:30
Фото
В Баку прошла конференция на тему культурного наследия и права на возвращение - ОБНОВЛЕНОKультурная политика
16:28
Макрон: Франция готова укреплять связи и вести диалог с КНР ради стабильности во всем миреДругие страны
16:22
Словения выделяет 43 млн евро на инициативу PURLДругие страны
16:18
Число отравившихся угарным газом школьников в Сальяне возросло до 15 – ОБНОВЛЕНОЗдоровье
16:10
Moody`s назвало основные драйверы усиления долгосрочных экономических перспектив АзербайджанаИнфраструктура
16:05
Госминистр Великобритании: Азербайджан - ключевой партнер для стабильности в регионеВ регионе
16:01