Масхарашвили: Дезинформация остается одной из самых острых проблем в медиа

Дезинформация остается одной из самых острых проблем в медиа, а борьба с фейковыми новостями требует особой осторожности.

Об этом заявил Report директор Georgian Times Каха Масхарашвили в рамках Азербайджано-грузинского медиафорума в Баку.

"Тема дезинформации крайне болезненна. Лично я не особенно доверяю искусственному интеллекту: конечно, есть положительные моменты, но есть и риски", - отметил Масхарашвили.

Он добавил, что Georgian Times активно борется с фейками на своих платформах.

По его словам, крайне важно, чтобы пользователи умели отличать достоверную информацию от фейковых новостей.

"Это очень сложно, и поэтому нужно усиливать меры. Всем следует проявлять максимальную осторожность", - подчеркнул директор Georgian Times.