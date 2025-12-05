Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Масхарашвили: Дезинформация остается одной из самых острых проблем в медиа

    Внешняя политика
    • 05 декабря, 2025
    • 15:18
    Масхарашвили: Дезинформация остается одной из самых острых проблем в медиа

    Дезинформация остается одной из самых острых проблем в медиа, а борьба с фейковыми новостями требует особой осторожности.

    Об этом заявил Report директор Georgian Times Каха Масхарашвили в рамках Азербайджано-грузинского медиафорума в Баку.

    "Тема дезинформации крайне болезненна. Лично я не особенно доверяю искусственному интеллекту: конечно, есть положительные моменты, но есть и риски", - отметил Масхарашвили.

    Он добавил, что Georgian Times активно борется с фейками на своих платформах.

    По его словам, крайне важно, чтобы пользователи умели отличать достоверную информацию от фейковых новостей.

    "Это очень сложно, и поэтому нужно усиливать меры. Всем следует проявлять максимальную осторожность", - подчеркнул директор Georgian Times.

    Лента новостей