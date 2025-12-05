Литва планирует ввести режим ЧС из-за воздушных шаров с контрабандой
- 05 декабря, 2025
- 15:23
Правительство Литвы планирует объявить режим ЧС из-за наплыва воздушных шаров с контрабандой из Беларуси, нарушающих работу Вильнюсского аэропорта.
Как передает Report со ссылкой на LRT, об этом сообщил советник премьера Литвы Игнас Добровольскас.
"Правительство готовится объявить чрезвычайную ситуацию из-за угрозы гражданской безопасности", - заявил он.
При этом он не уточнил, будет ли это решение принято на заседании Кабинета министров в пятницу.
Аэропорт Вильнюса неоднократно приостанавливал работу из-за метеозондов с контрабандой. В последний раз его работа была ограничена вечером 3 декабря.
