Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Литва планирует ввести режим ЧС из-за воздушных шаров с контрабандой

    Другие страны
    • 05 декабря, 2025
    • 15:23
    Литва планирует ввести режим ЧС из-за воздушных шаров с контрабандой

    Правительство Литвы планирует объявить режим ЧС из-за наплыва воздушных шаров с контрабандой из Беларуси, нарушающих работу Вильнюсского аэропорта.

    Как передает Report со ссылкой на LRT, об этом сообщил советник премьера Литвы Игнас Добровольскас.

    "Правительство готовится объявить чрезвычайную ситуацию из-за угрозы гражданской безопасности", - заявил он.

    При этом он не уточнил, будет ли это решение принято на заседании Кабинета министров в пятницу.

    Аэропорт Вильнюса неоднократно приостанавливал работу из-за метеозондов с контрабандой. В последний раз его работа была ограничена вечером 3 декабря.

    Литва Беларусь режим ЧС Игнас Добровольскас
    Elvis

    Последние новости

    16:37

    Апелляционный суд принял решение по делу Али Керимли

    Другие
    16:34
    Фото

    В Баку обсудили международное сотрудничество по восстановлению культурного наследия

    Внешняя политика
    16:30
    Фото

    В Баку прошла конференция на тему культурного наследия и права на возвращение - ОБНОВЛЕНО

    Kультурная политика
    16:28

    Макрон: Франция готова укреплять связи и вести диалог с КНР ради стабильности во всем мире

    Другие страны
    16:22

    Словения выделяет 43 млн евро на инициативу PURL

    Другие страны
    16:18

    Число отравившихся угарным газом школьников в Сальяне возросло до 15 – ОБНОВЛЕНО

    Здоровье
    16:10

    Moody`s назвало основные драйверы усиления долгосрочных экономических перспектив Азербайджана

    Инфраструктура
    16:05

    Госминистр Великобритании: Азербайджан - ключевой партнер для стабильности в регионе

    В регионе
    16:01

    Мерц и Пашинян проведут переговоры в Берлине 9 декабря

    Другие страны
    Лента новостей