Литва планирует ввести режим ЧС из-за воздушных шаров с контрабандой

Правительство Литвы планирует объявить режим ЧС из-за наплыва воздушных шаров с контрабандой из Беларуси, нарушающих работу Вильнюсского аэропорта.

Как передает Report со ссылкой на LRT, об этом сообщил советник премьера Литвы Игнас Добровольскас.

"Правительство готовится объявить чрезвычайную ситуацию из-за угрозы гражданской безопасности", - заявил он.

При этом он не уточнил, будет ли это решение принято на заседании Кабинета министров в пятницу.

Аэропорт Вильнюса неоднократно приостанавливал работу из-за метеозондов с контрабандой. В последний раз его работа была ограничена вечером 3 декабря.