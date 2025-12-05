Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Президент Узбекистана и глава Минэнерго Азербайджана обсудили совместные проекты в энергетике

    Энергетика
    • 05 декабря, 2025
    • 15:36
    Президент Узбекистана и глава Минэнерго Азербайджана обсудили совместные проекты в энергетике

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов на встрече в Ташкенте обсудили расширение сотрудничества и продвижение новых совместных проектов в энергетике.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

    Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего расширения и углубления узбекско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и союзничества.

    "С удовлетворением отмечены активные контакты на всех уровнях, устойчивый рост товарооборота, а также успешная кооперация, в том числе в сфере энергетики. Подчеркнута важность продвижения совместных проектов в нефтегазовой сфере, области геологоразведки, развития "зеленой" энергетики и химической промышленности", - говорится в сообщении.

    Узбекистан Азербайджан Шавкат Мирзиёев Пярвиз Шахбазов энергетика
    Фото
    Şavkat Mirziyoyev Pərviz Şahbazovla enerji sahəsində birgə layihələri müzakirə edib
    Фото
    Uzbekistan and Azerbaijan discuss expansion of energy cooperation
    Elvis

    Последние новости

    16:37

    Апелляционный суд принял решение по делу Али Керимли

    Другие
    16:34
    Фото

    В Баку обсудили международное сотрудничество по восстановлению культурного наследия

    Внешняя политика
    16:30
    Фото

    В Баку прошла конференция на тему культурного наследия и права на возвращение - ОБНОВЛЕНО

    Kультурная политика
    16:28

    Макрон: Франция готова укреплять связи и вести диалог с КНР ради стабильности во всем мире

    Другие страны
    16:22

    Словения выделяет 43 млн евро на инициативу PURL

    Другие страны
    16:18

    Число отравившихся угарным газом школьников в Сальяне возросло до 15 – ОБНОВЛЕНО

    Здоровье
    16:10

    Moody`s назвало основные драйверы усиления долгосрочных экономических перспектив Азербайджана

    Инфраструктура
    16:05

    Госминистр Великобритании: Азербайджан - ключевой партнер для стабильности в регионе

    В регионе
    16:01

    Мерц и Пашинян проведут переговоры в Берлине 9 декабря

    Другие страны
    Лента новостей