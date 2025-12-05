Президент Узбекистана и глава Минэнерго Азербайджана обсудили совместные проекты в энергетике

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов на встрече в Ташкенте обсудили расширение сотрудничества и продвижение новых совместных проектов в энергетике.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего расширения и углубления узбекско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и союзничества.

"С удовлетворением отмечены активные контакты на всех уровнях, устойчивый рост товарооборота, а также успешная кооперация, в том числе в сфере энергетики. Подчеркнута важность продвижения совместных проектов в нефтегазовой сфере, области геологоразведки, развития "зеленой" энергетики и химической промышленности", - говорится в сообщении.