İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Şavkat Mirziyoyev Pərviz Şahbazovla enerji sahəsində birgə layihələri müzakirə edib

    Energetika
    • 05 dekabr, 2025
    • 15:55
    Şavkat Mirziyoyev Pərviz Şahbazovla enerji sahəsində birgə layihələri müzakirə edib

    Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev və Azərbaycan energetika naziri Pərviz Şahbazov Daşkənddə keçirilən görüşdə enerji sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi və yeni birgə layihələrin irəli sürülməsini müzakirə ediblər.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Özbəkistan prezidentinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Tərəflər Özbəkistan-Azərbaycan strateji tərəfdaşlıq və müttəfiqlik münasibətlərinin daha da genişləndirilməsi və dərinləşdirilməsi məsələlərini nəzərdən keçiriblər.

    "Bütün səviyyələrdə fəal əlaqələr, ticarət dövriyyəsinin davamlı artımı, eləcə də energetika sahəsi də daxil olmaqla uğurlu əməkdaşlıq məmnunluqla qeyd edilib. Neft-qaz, geologiya-kəşfiyyat, "yaşıl" enerji və kimya sənayesinin inkişafı sahəsində birgə layihələrin irəli sürülməsinin vacibliyi vurğulanıb", - məlumatda qeyd olunub.

    Şavkat Mirziyoyev energetika Pərviz Şahbazov
    Foto
    Президент Узбекистана и глава Минэнерго Азербайджана обсудили совместные проекты в энергетике
    Foto
    Uzbekistan and Azerbaijan discuss expansion of energy cooperation

    Son xəbərlər

    16:57

    Azərbaycanda səlahiyyətli iqtisadi operator statusu üzrə dövlət dəstək mexanizmi formalaşdırılacaq

    Biznes
    16:55

    Paşinyan britaniyalı nazirlə müdafiə sahəsində birgə proqramları müzakirə edib

    Region
    16:53

    Aqrar təyinatlı torpaqlarda müvəqqəti tikililər barədə məlumatlandırma qaydaları təsdiqlənib

    ASK
    16:52

    Gəncədə Azərbaycan İnnovasiya Mərkəzinin açılışı baş tutub

    İKT
    16:49

    ATƏT rəsmisi: Bakı və İrəvan sülhə nail olmaqda böyük sıçrayış edib

    Xarici siyasət
    16:47

    Sədr müavini: "Aqrar sahədə yeni innovativ məhsul və xidmətlərin yaradılması üçün böyük potensial var"

    İKT
    16:47

    Etibarlı Tərəfdaş Konsepsiyasının hədəf və məqsədləri müəyyənləşib

    Daxili siyasət
    16:47

    İRİA-nın sədr müavini: "Gəncədəki Azərbaycan İnnovasiya Mərkəzi tələbə və gənclərə böyük dəstək olacaq"

    İKT
    16:43

    Dövlət və ictimai xadimlərin adından saxta müraciətlər hazırlayan kibercinayətkar şəbəkə üzvlərinə hökm oxunub

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti