    В Узбекистане представили узбекское издание книги Бахтияра Вахабзаде

    Kультурная политика
    • 05 декабря, 2025
    • 15:14
    В Узбекистане представили узбекское издание книги Бахтияра Вахабзаде

    В Ферганском государственном университете состоялась презентация узбекского издания книги народного поэта Азербайджана Бахтияра Вахабзаде "Jonimga jo – Ozarbayjonim".

    Как передает казахстанское бюро Report, мероприятие прошло в рамках программы "Дни азербайджанского искусства и литературы", организованной Азербайджанским культурным центром имени Гейдара Алиева при посольстве Азербайджана в Узбекистане. Презентация была приурочена к 100-летию классика.

    Первый проректор Ферганского государственного университета Закир Рагимов отметил активизацию литературного сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном. Директор Азербайджанского культурного центра Акиф Марифли подчеркнул, что развитие отношений двух стран основывается на высоком доверии и братстве благодаря политической воле президентов Ильхама Алиева и Шавката Мирзиёева.

    В выступлениях узбекских ученых и деятелей искусства было отмечено, что творчество Вахабзаде играет важную роль в культурном диалоге и сохраняет связь между классическими и современными поэтическими традициями.

    В художественной части мероприятия театральная труппа "Хары Бюльбюль" представила драматическую композицию по стихам поэта, что вызвало большой интерес участников.

    Лента новостей