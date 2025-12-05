Bəxtiyar Vahabzadənin kitabı özbək dilində təqdim edilib
- 05 dekabr, 2025
- 15:36
Fərqanə Dövlət Universitetində Azərbaycanın xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin kitabının özbək nəşrinin - "Jonimga jo – Ozarbayjonim" təqdimatı keçirilib.
"Report"un Qazaxıstan bürosunun məlumatına görə, tədbir Azərbaycanın Özbəkistandakı səfirliyi yanında Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi tərəfindən təşkil edilmiş "Azərbaycan incəsənəti və ədəbiyyatı günləri" proqramı çərçivəsində keçirilib.
Təqdimat şairin 100 illik yubileyinə həsr olunub.
Fərqanə Dövlət Universitetinin birinci prorektoru Zakir Rəhimov Azərbaycan və Özbəkistan arasında ədəbi əməkdaşlığın aktivləşdiyini qeyd edib. Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin direktoru Akif Marifli vurğulayıb ki, iki ölkə arasında münasibətlərin inkişafı İlham Əliyev və Şavkat Mirziyoyevin siyasi iradəsi sayəsində yüksək etimad və qardaşlığa əsaslanır.
Özbəkistanlı alim və incəsənət xadimlərinin çıxışlarında B.Vahabzadə yaradıcılığının mədəni dialoqda mühüm rol oynadığı, klassik və müasir poetik ənənələr arasında əlaqəni qoruduğu qeyd edilib.
Tədbirin bədii hissəsində "Xarı Bülbül" teatr truppası şairin şeirləri əsasında dramatik kompozisiya təqdim edib ki, bu da iştirakçıların böyük marağına səbəb olub.