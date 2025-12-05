İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Bəxtiyar Vahabzadənin kitabı özbək dilində təqdim edilib

    Mədəniyyət siyasəti
    • 05 dekabr, 2025
    • 15:36
    Bəxtiyar Vahabzadənin kitabı özbək dilində təqdim edilib

    Fərqanə Dövlət Universitetində Azərbaycanın xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin kitabının özbək nəşrinin - "Jonimga jo – Ozarbayjonim" təqdimatı keçirilib.

    "Report"un Qazaxıstan bürosunun məlumatına görə, tədbir Azərbaycanın Özbəkistandakı səfirliyi yanında Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi tərəfindən təşkil edilmiş "Azərbaycan incəsənəti və ədəbiyyatı günləri" proqramı çərçivəsində keçirilib.

    Təqdimat şairin 100 illik yubileyinə həsr olunub.

    Fərqanə Dövlət Universitetinin birinci prorektoru Zakir Rəhimov Azərbaycan və Özbəkistan arasında ədəbi əməkdaşlığın aktivləşdiyini qeyd edib. Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin direktoru Akif Marifli vurğulayıb ki, iki ölkə arasında münasibətlərin inkişafı İlham Əliyev və Şavkat Mirziyoyevin siyasi iradəsi sayəsində yüksək etimad və qardaşlığa əsaslanır.

    Özbəkistanlı alim və incəsənət xadimlərinin çıxışlarında B.Vahabzadə yaradıcılığının mədəni dialoqda mühüm rol oynadığı, klassik və müasir poetik ənənələr arasında əlaqəni qoruduğu qeyd edilib.

    Tədbirin bədii hissəsində "Xarı Bülbül" teatr truppası şairin şeirləri əsasında dramatik kompozisiya təqdim edib ki, bu da iştirakçıların böyük marağına səbəb olub.

    Azərbaycan Bəxtiyar Vahabzadə Akif Marifli təqdimat Özbəkistan Zakir Rəhimov
    Foto
    В Узбекистане представили узбекское издание книги Бахтияра Вахабзаде

    Son xəbərlər

    15:59

    Apellyasiya məhkəməsi Əli Kərimli barədə qərar verib

    Digər
    15:55
    Foto

    Şavkat Mirziyoyev Pərviz Şahbazovla enerji sahəsində birgə layihələri müzakirə edib

    Energetika
    15:53

    DİN və AQTA birgə tədbir keçirib, 1 tondan artıq yararsız at əti aşkarlanıb

    Hadisə
    15:51
    Foto

    Bakıda "Mədəni irs və qayıdış hüququ" mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilib - YENİLƏNİB

    Mədəniyyət siyasəti
    15:50

    "Fitch" "Cənub Qaz Dəhlizi"nin reytinqini "BBB-" səviyyəsində təsdiq edib

    Maliyyə
    15:46

    Makron: Avropa və ABŞ-nin birliyi Ukrayna üçün əhəmiyyətlidir

    Digər ölkələr
    15:46
    Foto

    III beynəlxalq konfrans çərçivəsində beynəlxalq əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    15:46

    Salyanda məktəbdə 10-dan çox şagird tüstüdən zəhərlənib - YENİLƏNİB

    Sağlamlıq
    15:44

    Dövlət Dəniz və Liman Agentliyi yeni elektron arayış formasını təsdiqləyib

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti