Технический сбой Cloudflare парализовал работу ряда мировых онлайн-сервисов

Технический сбой в работе Cloudflare нарушил работу ряда онлайн-сервисов.

Как сообщает Report, компания Cloudflare официально подтвердила наличие проблем:

"Cloudflare расследует сообщения о большом количестве пустых страниц при использовании API списка в пространстве имен Workers KV", - говорится в официальном заявлении.

Популярный сервис мониторинга Downdetector зафиксировал резкий рост жалоб на работу Cloudflare. В частности, сообщается о проблемах в сервисах Facebook, Amazon, Canva и Zoom.

Cloudflare - крупнейшая компания-посредник, предоставляющая услуги сети доставки контента и облачной безопасности.

В ноябре 2025 года уже наблюдался сбой в работе Cloudflare. Тогда не работали ряд веб-сайтов и онлайн-сервисов во всем мире.