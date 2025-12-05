Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Технический сбой Cloudflare парализовал работу ряда мировых онлайн-сервисов

    ИКТ
    05 декабря, 2025
    • 15:08
    Технический сбой в работе Cloudflare нарушил работу ряда онлайн-сервисов.

    Как сообщает Report, компания Cloudflare официально подтвердила наличие проблем:

    "Cloudflare расследует сообщения о большом количестве пустых страниц при использовании API списка в пространстве имен Workers KV", - говорится в официальном заявлении.

    Популярный сервис мониторинга Downdetector зафиксировал резкий рост жалоб на работу Cloudflare. В частности, сообщается о проблемах в сервисах Facebook, Amazon, Canva и Zoom.

    Cloudflare - крупнейшая компания-посредник, предоставляющая услуги сети доставки контента и облачной безопасности.

    В ноябре 2025 года уже наблюдался сбой в работе Cloudflare. Тогда не работали ряд веб-сайтов и онлайн-сервисов во всем мире.

    ETX: "Cloudflare" xidmətindən istifadə edən bir çox veb resurslarında müvəqqəti dayanma baş verib
