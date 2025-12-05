В Отдельной общевойсковой армии состоялась церемония выпуска "Начального курса коммандос"

В Отдельной общевойсковой армии состоялась церемония по случаю очередного выпуска "Начального курса коммандос".

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя территориальной целостности нашей страны. Прозвучал Государственный гимн.

Выступившие поздравили выпускников, успешно окончивших курс, и подчеркнули важность подобных курсов в повышении профессионального уровня военнослужащих и боеспособности подразделений.

Успешно окончившие курс выпускники произнесли "Клятву коммандос". Затем отличник курса прикрепил эмблему курса к символическому пню.

В заключение под звуки марша состоялось торжественное шествие личного состава перед трибуной.