Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    В Отдельной общевойсковой армии состоялась церемония выпуска "Начального курса коммандос"

    Армия
    • 05 декабря, 2025
    • 15:18
    В Отдельной общевойсковой армии состоялась церемония выпуска Начального курса коммандос

    В Отдельной общевойсковой армии состоялась церемония по случаю очередного выпуска "Начального курса коммандос".

    Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

    Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя территориальной целостности нашей страны. Прозвучал Государственный гимн.

    Выступившие поздравили выпускников, успешно окончивших курс, и подчеркнули важность подобных курсов в повышении профессионального уровня военнослужащих и боеспособности подразделений.

    Успешно окончившие курс выпускники произнесли "Клятву коммандос". Затем отличник курса прикрепил эмблему курса к символическому пню.

    В заключение под звуки марша состоялось торжественное шествие личного состава перед трибуной.

    В Отдельной общевойсковой армии состоялась церемония выпуска "Начального курса коммандос"

    Минобороны Азербайджана коммандос
    Видео
    Naxçıvanda "Komando başlanğıc kursu"nun buraxılış mərasimi keçirilib
    Видео
    Combined Arms Army holds Commando Initial Course's next graduation ceremony
    Elvis

    Последние новости

    16:37

    Апелляционный суд принял решение по делу Али Керимли

    Другие
    16:34
    Фото

    В Баку обсудили международное сотрудничество по восстановлению культурного наследия

    Внешняя политика
    16:30
    Фото

    В Баку прошла конференция на тему культурного наследия и права на возвращение - ОБНОВЛЕНО

    Kультурная политика
    16:28

    Макрон: Франция готова укреплять связи и вести диалог с КНР ради стабильности во всем мире

    Другие страны
    16:22

    Словения выделяет 43 млн евро на инициативу PURL

    Другие страны
    16:18

    Число отравившихся угарным газом школьников в Сальяне возросло до 15 – ОБНОВЛЕНО

    Здоровье
    16:10

    Moody`s назвало основные драйверы усиления долгосрочных экономических перспектив Азербайджана

    Инфраструктура
    16:05

    Госминистр Великобритании: Азербайджан - ключевой партнер для стабильности в регионе

    В регионе
    16:01

    Мерц и Пашинян проведут переговоры в Берлине 9 декабря

    Другие страны
    Лента новостей