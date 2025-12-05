Naxçıvanda "Komando başlanğıc kursu"nun buraxılış mərasimi keçirilib
Hərbi
- 05 dekabr, 2025
- 15:09
Naxçıvanda Əlahiddə Ümumqoşun Orduda (ƏÜO) "Komando başlanğıc kursu"nun növbəti buraxılış mərasimi keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.
Mərasimdə çıxış edənlər kursu müvəffəqiyyətlə bitirən məzunları təbrik edib, hərbi qulluqçuların peşəkarlıq səviyyəsinin yüksəldilməsi və bölmələrin döyüş qabiliyyətinin artırılmasında bu cür kursların əhəmiyyətini vurğulayıblar.
Kursu müvəffəqiyyətlə bitirən məzunlar "Komando andı"nı qəbul ediblər.
Sonra kurs birincisi tərəfindən yaş kötüyünə rəmzi emblem vurulub.
Buraxılış mərasiminin sonunda şəxsi heyət təntənəli marşın sədaları altında tribunanın önündən keçib.
Naxçıvanda "Komando başlanğıc kursu"nun buraxılış mərasimi keçirilib
Son xəbərlər
15:25
Yekaterina Tsivtsivadze: Gürcüstan-Azərbaycan Media Forumunun 2026-cı ildə keçirilməsi planlaşdırılırXarici siyasət
15:25
Rusiya və Hindistan kritik əhəmiyyətli minerallar sahəsində əməkdaşlığı dərinləşdirmək istəyirDigər ölkələr
15:18
Foto
Elçin Əmirbəyov Cenevrədə Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesinin indiki durumu barədə məlumat veribXarici siyasət
15:09
Video
Naxçıvanda "Komando başlanğıc kursu"nun buraxılış mərasimi keçirilibHərbi
15:08
Foto
İçərişəhərdə simulyasiyalı təxliyə təlimi keçirilibHadisə
15:08
Elçin Əmirbəyov Cenevrədə Azərbaycanın mina problemi barədə məlumat veribDigər
15:05
Foto
Baş prokuror Sumqayıtda vətəndaşları qəbul edibDaxili siyasət
15:02
Foto
Mürsəl İbrahimov Xaçmazda vətəndaşları qəbul edibDaxili siyasət
14:58