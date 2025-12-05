İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Naxçıvanda "Komando başlanğıc kursu"nun buraxılış mərasimi keçirilib

    Hərbi
    • 05 dekabr, 2025
    • 15:09
    Naxçıvanda Komando başlanğıc kursunun buraxılış mərasimi keçirilib

    Naxçıvanda Əlahiddə Ümumqoşun Orduda (ƏÜO) "Komando başlanğıc kursu"nun növbəti buraxılış mərasimi keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

    Mərasimdə çıxış edənlər kursu müvəffəqiyyətlə bitirən məzunları təbrik edib, hərbi qulluqçuların peşəkarlıq səviyyəsinin yüksəldilməsi və bölmələrin döyüş qabiliyyətinin artırılmasında bu cür kursların əhəmiyyətini vurğulayıblar.

    Kursu müvəffəqiyyətlə bitirən məzunlar "Komando andı"nı qəbul ediblər.

    Sonra kurs birincisi tərəfindən yaş kötüyünə rəmzi emblem vurulub.

    Buraxılış mərasiminin sonunda şəxsi heyət təntənəli marşın sədaları altında tribunanın önündən keçib.

    Naxçıvanda "Komando başlanğıc kursu"nun buraxılış mərasimi keçirilib

    Naxçıvan Komando başlanğıc kursu Əlahiddə Ümumqoşun Ordu
    Video
    В Отдельной общевойсковой армии состоялась церемония выпуска "Начального курса коммандос"

    Son xəbərlər

    15:25

    Yekaterina Tsivtsivadze: Gürcüstan-Azərbaycan Media Forumunun 2026-cı ildə keçirilməsi planlaşdırılır

    Xarici siyasət
    15:25

    Rusiya və Hindistan kritik əhəmiyyətli minerallar sahəsində əməkdaşlığı dərinləşdirmək istəyir

    Digər ölkələr
    15:18
    Foto

    Elçin Əmirbəyov Cenevrədə Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesinin indiki durumu barədə məlumat verib

    Xarici siyasət
    15:09
    Video

    Naxçıvanda "Komando başlanğıc kursu"nun buraxılış mərasimi keçirilib

    Hərbi
    15:08
    Foto

    İçərişəhərdə simulyasiyalı təxliyə təlimi keçirilib

    Hadisə
    15:08

    Elçin Əmirbəyov Cenevrədə Azərbaycanın mina problemi barədə məlumat verib

    Digər
    15:05
    Foto

    Baş prokuror Sumqayıtda vətəndaşları qəbul edib

    Daxili siyasət
    15:02
    Foto

    Mürsəl İbrahimov Xaçmazda vətəndaşları qəbul edib

    Daxili siyasət
    14:58

    Azərbaycan İspaniyadan şirin kartof tədarük etməyə başlayıb

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti