ЕС и Иордания проведут первый совместный саммит в январе
Другие страны
- 05 декабря, 2025
- 15:12
Первый в истории саммит ЕС-Иордания состоится 8 января 2026 года в Аммане.
Как передает Report, об этом сообщил председатель Совета ЕС Антониу Кошта в соцсети Х.
По его словам, саммит является важным шагом для укрепления партнерства и ключевой возможностью для активизации совместных усилий по решению общих геополитических задач.
"С нетерпением жду встречи с королем Иордании Абдаллой II ибн Аль Хусейном и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен", - написал он.
