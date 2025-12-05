ЕС и Иордания проведут первый совместный саммит в январе

Первый в истории саммит ЕС-Иордания состоится 8 января 2026 года в Аммане.

Как передает Report, об этом сообщил председатель Совета ЕС Антониу Кошта в соцсети Х.

По его словам, саммит является важным шагом для укрепления партнерства и ключевой возможностью для активизации совместных усилий по решению общих геополитических задач.

"С нетерпением жду встречи с королем Иордании Абдаллой II ибн Аль Хусейном и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен", - написал он.