    ЕС и Иордания проведут первый совместный саммит в январе

    Другие страны
    • 05 декабря, 2025
    • 15:12
    Первый в истории саммит ЕС-Иордания состоится 8 января 2026 года в Аммане.

    Как передает Report, об этом сообщил председатель Совета ЕС Антониу Кошта в соцсети Х.

    По его словам, саммит является важным шагом для укрепления партнерства и ключевой возможностью для активизации совместных усилий по решению общих геополитических задач.

    "С нетерпением жду встречи с королем Иордании Абдаллой II ибн Аль Хусейном и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен", - написал он.

