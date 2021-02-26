Посол Азербайджана в Грузии встретился с ходжалинцами

Посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев встретился с проживающими в Марнеули ходжалинцами.

Посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев встретился с проживающими в Марнеули ходжалинцами.

Как сообщает грузинское бюро Report, на поминальном обеде минутой молчания была почтена светлая память жертв Ходжалинского геноцида.

Очевидица Ходжалинского геноцида Зарифа Байрамова поделилась своими горькими воспоминаниями, поведав о бесчеловечных деяниях, учиненных армянскими боевиками против жителей Ходжалы. З.Байрамова отметила, что не передать словами совершенные армянами злодеяния.

Ходжалинка Агнет Чылдырлы рассказала о событиях в Агдаме, свидетельницей которых ей довелось быть 29 лет назад.

По словам ходжалинцев, освободив земли от оккупации, мы поквитались с врагом за наших шехидов. Жители Ходжалы выразили желание посетить освобожденные от оккупации земли Азербайджана.

Участники встречи поблагодарили посольство Азербайджана за оказанное внимание.

Посол Ф.Гулиев отметил, что планируется публикация горьких воспоминаний ходжалинцев, проживающих в Грузии. Он призвал молодежь к активности в доведении до мировой общественности правды о Ходжалинском геноциде.

Накануне мероприятия пяти семьям ходжалинцев была оказана продовольственная помощь.

Во встрече принимали участие заместитель мэра Марнеули Кянан Омаров, помощник мэра Адиль Алиев и председатель правления Союза азербайджанских бизнесменов Грузии Нариман Гурбанов.