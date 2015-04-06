Порошенко: Децентрализация не коснется обороны, нацбезопасности и внешней политики

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ "Децентрализация не коснется отраслей обороны, национальной безопасности и внешней политики". Об этом, как сообщает Report со ссылкой УНН, заявил президент Украины Петр Порошенко на первом заседании Конституционной комиссии.

"Есть круг вопросов, в которых роль центра, напротив, усилится - это касается вопросов обороны, это касается вопросов национальной безопасности, это касается вопросов внешней политики", - сказал он.

По словам главы государства, децентрализация не коснется прав и свобод граждан, обеспечения суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.

Напомним, 6 апреля Конституционная комиссия собралась на первое заседание.

Во время заседания П.Порошенко заявил о готовности вынести вопрос федерализации на референдум, если Конституционная комиссия увидит в этом необходимость.