Полиция Еревана оцепила здание парламента в ожидании возобновления митинга

Ереванская полиция оцепила здание парламента Армении после ночной демонстрации и анонса о проведении нового митинга.

Ереванская полиция оцепила здание парламента Армении после ночной демонстрации и анонса о проведении нового митинга.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, оппозиция заявила, что утром возобновится митинг с требованием объявления импичмента премьер-министру Армении Николу Пашиняну. Документ о начале процедуры уже подписали оппозиционные фракции "Армения" и "Честь имею", однако для запуска процедуры необходимы подписи еще 18 депутатов.

Полицейский кордон перекрыл, в частности, некоторые улицы, ведущие к зданию парламента.

Кроме того, в администрации Нацсобрания решили укрепить ворота, которые демонстранты изрядно расшатали ночью. Проходят сварочные работы.

В ночь на 15 сентября оппозиционные депутаты подписали документ о начале процесса импичмента и вошли в здание парламента, чтобы дождаться представителей правящей фракции.

Отметим, что для запуска процесса импичмента необходимы подписи одной трети парламентариев (36 человек), тогда как обе оппозиционные парламентские фракции насчитывают 35 депутатов. Для импичмента нужны голоса 54 депутатов.

Они планировали пойти по домам представителей правящего "Гражданского договора" и привести их в парламент силой, но, судя по всему, этого не произошло.