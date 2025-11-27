Подозреваемый в стрельбе в Вашингтоне ранее работал на разведку США

Подозреваемый в стрельбе в Вашингтоне ранее работал в Афганистане на различные правительственные структуры США, включая разведку.

Как передает Report, об этом в интервью Fox News заявил директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

"Администрация [экс-президента США Джо] Байдена обосновала допущение предполагаемого нападавшего в США <...> из-за его прошлой работы с правительством США, в том числе ЦРУ", - сообщил он.

Полиция США сообщила о задержании подозреваемого в стрельбе. Уточняется, что он действовал один.

Ранее официальный представитель Секретной службы США Энтони Гульельми заявил о том, что ведомство сейчас не видит признаков того, что стрельба была непосредственным образом направлена против Белого дома.