Подозреваемый в стрельбе в Вашингтоне ранее работал на разведку США

    В регионе
    • 27 ноября, 2025
    • 10:26
    Подозреваемый в стрельбе в Вашингтоне ранее работал в Афганистане на различные правительственные структуры США, включая разведку.

    Как передает Report, об этом в интервью Fox News заявил директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

    "Администрация [экс-президента США Джо] Байдена обосновала допущение предполагаемого нападавшего в США <...> из-за его прошлой работы с правительством США, в том числе ЦРУ", - сообщил он.

    Полиция США сообщила о задержании подозреваемого в стрельбе. Уточняется, что он действовал один.

    Ранее официальный представитель Секретной службы США Энтони Гульельми заявил о том, что ведомство сейчас не видит признаков того, что стрельба была непосредственным образом направлена против Белого дома.

