Подозреваемый в стрельбе в Вашингтоне ранее работал на разведку США
В регионе
- 27 ноября, 2025
- 10:26
Подозреваемый в стрельбе в Вашингтоне ранее работал в Афганистане на различные правительственные структуры США, включая разведку.
Как передает Report, об этом в интервью Fox News заявил директор ЦРУ Джон Рэтклифф.
"Администрация [экс-президента США Джо] Байдена обосновала допущение предполагаемого нападавшего в США <...> из-за его прошлой работы с правительством США, в том числе ЦРУ", - сообщил он.
Полиция США сообщила о задержании подозреваемого в стрельбе. Уточняется, что он действовал один.
Ранее официальный представитель Секретной службы США Энтони Гульельми заявил о том, что ведомство сейчас не видит признаков того, что стрельба была непосредственным образом направлена против Белого дома.
