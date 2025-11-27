Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА

    США не считают, что стрельба в Вашингтоне была направлена против Белого дома

    Другие страны
    • 27 ноября, 2025
    • 03:06
    США не считают, что стрельба в Вашингтоне была направлена против Белого дома

    Секретная служба США сейчас не видит признаков того, что стрельба в Вашингтоне, при которой получили ранения два бойца Нацгвардии, была непосредственным образом направлена против Белого дома.

    Как передает Report со ссылкой на газету The Washington Post, об этом заявил журналистам официальный представитель этой службы Энтони Гульельми.

    Как отметил Гульельми,, стрелявший, согласно имеющимся данным, не демонстрировал "интереса в отношении Белого дома". Гульельми добавил, что сотрудники Секретной службы США, отвечающей за охрану первых лиц государства, во время произошедшего не открывали огонь по стрелявшему.

    США стрельба Нацгвардия Энтони Гульельми

    Последние новости

    03:06

    США не считают, что стрельба в Вашингтоне была направлена против Белого дома

    Другие страны
    02:52

    Глава МИД Грузии: Мы готовы обсуждать с ЕС самые сложные вопросы

    В регионе
    02:25
    Фото

    В Гонконге число погибших из-за пожара выросло до 44

    Другие страны
    02:12

    Завершен V тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФА

    Футбол
    01:46

    Грузия рассматривает обращение о включении азербайджанского языка в учебную программу

    В регионе
    01:20

    Пострадавшие в стрельбе недалеко от Белого дома в США скончались - ОБНОВЛЕНО 2

    Другие страны
    01:13

    CNN: США не планируют приглашать представителей ЮАР на саммит G20 в 2026 году

    Другие страны
    00:59

    Арагчи: Обмен заключенными с Францией может состояться в ближайшее время

    Другие страны
    00:55

    Между Азербайджаном и Италией состоялся обмен мнениями по различным направлениям

    Внешняя политика
    Лента новостей