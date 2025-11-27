США не считают, что стрельба в Вашингтоне была направлена против Белого дома

Секретная служба США сейчас не видит признаков того, что стрельба в Вашингтоне, при которой получили ранения два бойца Нацгвардии, была непосредственным образом направлена против Белого дома.

Как передает Report со ссылкой на газету The Washington Post, об этом заявил журналистам официальный представитель этой службы Энтони Гульельми.

Как отметил Гульельми,, стрелявший, согласно имеющимся данным, не демонстрировал "интереса в отношении Белого дома". Гульельми добавил, что сотрудники Секретной службы США, отвечающей за охрану первых лиц государства, во время произошедшего не открывали огонь по стрелявшему.