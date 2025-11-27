ABŞ-nin Məxfi Xidməti: Vaşinqtondakı atışma Ağ Evə yönəlməmişdi
Digər ölkələr
- 27 noyabr, 2025
- 04:08
ABŞ-nin Məxfi Xidməti Vaşinqtonda Milli Qvardiyanın iki hərbçisinin ölümü ilə nəticələnən atışmanın birbaşa Ağ Evə yönəldiyinə dair heç bir əlamət görmür.
"Report"un "The Washington Post"a istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə Məxfi Xidmətin nümayəndəsi Entoni Qulyelmi jurnalistlərə bildirib.
E.Qulyelmi qeyd edib ki, mövcud məlumata görə, atəş açan şəxs Ağ Evə maraq nümayiş etdirməyib. Onun sözlərinə görə, yüksək vəzifəli şəxsləri qorumağa məsul olan Məxfi Xidmətin əməkdaşları hadisə zamanı atıcıya atəş açmayıblar.
