    Vaşinqtondakı atışmada şübhəli bilinən şəxs vaxtilə ABŞ kəşfiyyatına işləyib

    Region
    • 27 noyabr, 2025
    • 10:52
    Vaşinqtondakı atışmada şübhəli bilinən şəxs vaxtilə ABŞ kəşfiyyatına işləyib

    Vaşinqtondakı atışmada şübhəli bilinən şəxs əvvəllər Əfqanıstanda ABŞ-nin müxtəlif hökumət strukturlarına, o cümlədən kəşfiyyata işləyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin direktoru Con Retkliff "Fox News"a müsahibəsində bildirib.

    ABŞ polisi həmin şəxsin saxlanıldığını açıqlayıb. Onun təkbaşına hərəkət etdiyi dəqiqləşdirilib.

    KİV-in məlumatına görə, atəş açan şəxs 2024-cü ildə sığınacaq üçün müraciət edib və onun ərizəsi 2025-ci ilin aprelində təsdiqlənib.

    Daha əvvəl ABŞ Məxfi Xidmətin rəsmi nümayəndəsi Entoni Qulyelminin bildirdiyinə görə, qurum atışmanın birbaşa Ağ Evə yönəldiyinə dair heç bir əlamət görmür.

    Vaşinqton Ağ Ev Əfqanıstan Atışma
    Подозреваемый в стрельбе в Вашингтоне ранее работал на разведку США

