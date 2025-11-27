Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Задержан подозреваемый в стрельбе у Белого дома - ОБНОВЛЕНО

    • 27 ноября, 2025
    • 00:23
    Задержан подозреваемый в стрельбе у Белого дома - ОБНОВЛЕНО

    Задержан один подозреваемый в стрельбе недалеко от Белого Дома в Вашингтоне (округ Колумбия).

    Как передает Report, об этом сообщает управление полиции Вашингтона в соцсети X.

    Отмечается, что место происшествия оцеплено. Имя подозреваемого пока не разглашается.

    Fox News сообщает, что сразу после инцидента Белый дом был закрыт.

    По данным AP, огнестрельные ранения получили двое служащих Нацгвардии США и подозреваемый. Специалист по связям с общественностью Службы пожарной охраны и чрезвычайных ситуаций округа Колумбия Вито Маджиоло сообщает, что все трое доставлены в больницу. Отмечается, что состояние двух гвардейцев критическое.

    Двое служащих Национальной гвардии США получили огнестрельные ранения неподалеку от Белого дома в Вашингтоне.

    Как передает Report, об этом сообщают ABC News и Associated Press со ссылкой на источники, а также журналист Newsmax Майк Картер со ссылкой на Секретную службу.

    По данным AP, в этом районе были замечены машины экстренных служб, и по меньшей мере один вертолет приземлился на Национальной аллее.

    "Стрельба произошла на пересечении 17-й и 1-й улиц города", - сообщает управление полиции Вашингтона в соцсети X.

    Точное состояние военных и детали инцидента пока неизвестны.

    Отмечается, что президент США Дональд Трамп находился во время инцидента в Уэст-Палм-Бич во Флориде.

    "Белый дом в курсе этой трагической ситуации и активно следит за ней. Президент был проинформирован", - заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

