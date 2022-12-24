Подоляк призвал уничтожить иранские заводы по производству БПЛА

Иран планирует нарастить поставки беспилотников (БПЛА) в Россию. Поэтому нужно ликвидировать иранские заводы по производству дронов, а поставщиков - арестовать.

Иран планирует нарастить поставки беспилотников (БПЛА) в Россию. Поэтому нужно ликвидировать иранские заводы по производству дронов, а поставщиков - арестовать.

Как передает Report, об этом написал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter.

"Иран, планирующий увеличить поставки ракет, беспилотников для России, пренебрегает институтом международных санкций… Важно отказаться от неработающих санкций, недействительной концепции резолюций ООН и перейти к более деструктивным инструментам - ликвидации заводов, аресту поставщиков", - написал Подоляк в Twitter.

Официальные лица Украины считают, что Иран продает России БПЛА Mohajer-6 и Shahed-136. Власти Киева сообщили о повреждении двух административных зданий обломками иранских дронов Shahed 14 декабря. В иранском МИД признали факт поставки дронов в РФ за несколько месяцев до начала боевых действий. 12 декабря Евросоюз ввел санкции против Ирана из-за военной поддержки России.

Россия и Иран обсуждают совместные проекты по производству самолетов, вертолетов и техобслуживанию авиатранспорта. Кроме того, в ближайшее время Москва и Тегеран подпишут долгосрочный договор о всеобъемлющем сотрудничестве.