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В Турции коснулись оставшихся вне поля зрения деталей крушения вертолета президента Ирана

В Турции коснулись оставшихся вне поля зрения деталей крушения вертолета президента Ирана Турецкий эксперт Ильяс Бозкурт в эфире телеканала Haber Global затронул оставшиеся вне поля зрения детали крушения вертолета, на борту которого находился президент Ирана Сейед Ибрахим Раиси.
В регионе
21 мая 2024 г. 07:12
В Турции коснулись оставшихся вне поля зрения деталей крушения вертолета президента Ирана

Турецкий эксперт Ильяс Бозкурт в эфире телеканала Haber Global затронул оставшиеся вне поля зрения детали крушения вертолета, на борту которого находился президент Ирана Сейед Ибрахим Раиси.

Как сообщает Report, в первую очередь специалист обратил внимание на дату производства вертолета, предназначенного для перевозки главы государства. Бозкурт также отметил, что пилот должен был отложить перелет из-за тумана.

"План поездки составляется заранее. Если меняется погода, об этом сообщается профильным ведомствам. Вертолеты Bell 412 сильно устарели", - констатировал эксперт.

Он добавил, что вертолет столкнулся с поверхностью из-за потери высоты.

"Вертолет упал на землю и загорелся. Если бы в него попала ракета, то наблюдалась бы совсем другая картина", - заключил Ильяс Бозкурт, указывая на обломки летательного аппарата.

Напомним, что 19 мая вертолет, перевозивший Раиси, потерпел крушение у города Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы. Все пассажиры и экипаж вертолета погибли.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyəli ekspert İrandakı helikopter qəzasında diqqətdən yayınan məqamlara toxunub

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