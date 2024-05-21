В Турции коснулись оставшихся вне поля зрения деталей крушения вертолета президента Ирана

Турецкий эксперт Ильяс Бозкурт в эфире телеканала Haber Global затронул оставшиеся вне поля зрения детали крушения вертолета, на борту которого находился президент Ирана Сейед Ибрахим Раиси.
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"План поездки составляется заранее. Если меняется погода, об этом сообщается профильным ведомствам. Вертолеты Bell 412 сильно устарели", - констатировал эксперт.
Он добавил, что вертолет столкнулся с поверхностью из-за потери высоты.
"Вертолет упал на землю и загорелся. Если бы в него попала ракета, то наблюдалась бы совсем другая картина", - заключил Ильяс Бозкурт, указывая на обломки летательного аппарата.
Напомним, что 19 мая вертолет, перевозивший Раиси, потерпел крушение у города Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы. Все пассажиры и экипаж вертолета погибли.